Трамп не исключил, что встретится с Путиным

По его словам, это может произойти в будущем.

«В какой-то момент – да», — сказал глава Белого дома. Так Трамп ответил на вопрос о том, собирается ли он встретиться с Путиным.

Президент США из-за эскалации на фоне торговой войны с КНР также указал, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что окружение американского лидера Дональда Трампа советует ему не звонить российскому президенту Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

