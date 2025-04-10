Трамп не исключил, что встретится с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает проведение встречи с главой России Владимиром Путиным.
По его словам, это может произойти в будущем.
«В какой-то момент – да», — сказал глава Белого дома. Так Трамп ответил на вопрос о том, собирается ли он встретиться с Путиным.
Президент США из-за эскалации на фоне торговой войны с КНР также указал, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
Ранее стало известно, что окружение американского лидера Дональда Трампа советует ему не звонить российскому президенту Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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