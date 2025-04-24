Белый дом: Европа должна делать больше для достижения мира на Украине

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Европа должна делать больше для достижения мира вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

СМИ: Британия, Франция и ФРГ изучают возможность соглашения для Киева

По ее словам, глава государства всегда подчеркивал, что странам Европы нужно прикладывать больше усилий для завершения конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры