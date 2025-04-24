Белый дом: Европа должна делать больше для достижения мира на Украине
24 апреля 202501:47
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Европа должна делать больше для достижения мира вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, глава государства всегда подчеркивал, что странам Европы нужно прикладывать больше усилий для завершения конфликта.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: Европа должна делать больше для достижения мира на Украине
- СМИ: Илон Маск и Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме
- Слуцкий: Зеленский снова срывает переговоры
- СМИ: Британия, Франция и ФРГ изучают возможность соглашения для Киева
- СМИ: Мирный план Трампа говорит о провале попыток изолировать РФ
- Спецпосланник Келлог сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной
- Минобороны: Над Черным морем и Курской областью сбиты четыре дрона
- Белый дом: Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией
- СМИ: Рубио отказался от визита в Лондон из-за отказа Киева обсуждать идеи Трампа
- Родкомитет спортсменов встал на защиту тренера, обвиняемого в домогательствах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru