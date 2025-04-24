По его словам, глава государства торгуется за власть и выдвигает свои «территориальные условия», далекие от реалий. Парламентарий указал, что Зеленский явно теряет «благодарных» зрителей по ту сторону Атлантики.

Слуцкий отметил, что президент США Дональд Трамп «близок к правильной оценке киевского режима и его роли в развязывании конфликта».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине завершится при выводе войск из четырех регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

