Слуцкий: Зеленский снова срывает переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, глава государства торгуется за власть и выдвигает свои «территориальные условия», далекие от реалий. Парламентарий указал, что Зеленский явно теряет «благодарных» зрителей по ту сторону Атлантики.
Слуцкий отметил, что президент США Дональд Трамп «близок к правильной оценке киевского режима и его роли в развязывании конфликта».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине завершится при выводе войск из четырех регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru