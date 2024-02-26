Потери, контрнаступ и планы: Зеленский отчитался за два года боевых действий
Зеленский заявил, что ВСУ потеряли 31 тысячу военных с начала спецоперации. Российские власти назвали такие данные ложью. Между тем Киев анонсировал новые атаки на Крымский мост.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля провел большую пресс-конференцию в рамках форума «Украина. 2024 год». В частности, он рассказал о неудачном украинском контрнаступлении, потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дальнейших планах армии.
КОНТРНАСТУП И ПОТЕРИ
Зеленский заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. По его словам, план наступления украинской армии был у российских властей еще задолго до его начала.
«Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», – сказал Зеленский.
Президент связал это с тем, что в ставке верховного главнокомандующего много людей. Зеленский отметил, что в ставке присутствует командование разных направлений, а также есть партнеры Киева, которые знают направления действий ВСУ. Таким образом, Зеленский заподозрил союзников Украины и членов своей ставки в передаче данных России, однако не рассказал, о ком именно идет речь.
«Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», –сказал он.
Отвечая на вопрос, планирует ли Украина новое наступление в этом году, президент пояснил: «Главное — иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана».
Также Зеленский затронул вопрос поставок вооружений со стороны Запада. Он рассказал, что ВСУ имели «кулак» для наступления, но до сих пор четыре бригады из него остаются «голыми», так как не получили военной техники.
«Могли воевать четыре бригады? Нет. Они не воевали, стояли, ждали технику», – пояснил он.
Зеленский также признал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Он подчеркнул, что во время контрнаступления Киев получил не всю обещанную ему помощь.
Кроме того, Зеленский озвучил потери украинской армии. По его словам, Украина потеряла в конфликте с Россией погибшими 31 тысячу военнослужащих с февраля 2022 года. При этом он добавил, что не назовет число пропавших без вести, поскольку оно нуждается в уточнении: некоторые зачисленные в список пропавших были затем возвращены в рамках обмена пленными. Также Зеленский не назвал количество раненых.
«Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», – сказал Зеленский.
РЕАКЦИЯ РОССИИ И США
Российские власти уже отреагировали на выступление Зеленского. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, население Украины понимает, что Зеленский лжет о числе погибших украинских военных за время спецоперации.
«То, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь, каждый вэсэушник», – написала она в своем Telegram-канале.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре прошлого года заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала контрнаступления (июнь 2023 года), по словам министра, украинская армия потеряла 159 тысяч военных убитыми и раненными.
В свою очередь председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов также отверг слова Зеленского о потерях ВСУ в 31 тысячу человек, представив собственные данные на этот счет.
«Потери ВСУ за два года составили как минимум полмиллиона человек, и подтверждение тому - огромные поля кладбищ по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского», – приводит РИА Новости его слова.
Со своей стороны, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают эти данные.
«Зеленский - безответственный руководитель», – цитирует РИА Новости депутата.
Между тем американские СМИ проанализировали данные Зеленского о потерях ВСУ и выразили большие сомнения в их достоверности. Газета The New York Times 25 февраля сообщила, что оглашенное Зеленским число погибших украинских военных более, чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон летом 2023 года. Отмечается, что еще летом прошлого года власти США оценивали потери Украины в 70 тысяч погибших. При этом издание подчеркнуло, что не может провести независимую проверку заявления Зеленского.
НОВЫЕ УГРОЗЫ КРЫМСКОМУ МОСТУ
Тем временем глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. В опубликованном видеообращении 25 февраля глава разведки объявил о «новых сюрпризах» на Крымском мосту и призвал мирных граждан не использовать переправу.
«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым», – сказал он.
Михаил Шеремет назвал угрозы Буданова в отношении Крыма «форменным нацизмом». По его словам, Буданову придется ответить за все свои действия «сполна».
«Подобные угрозы Буданова – форменный нацизм. Хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», – сказал Шеремет РИА Новости.
Еще в ноябре прошлого глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Владимир Зеленский называл Крымский мост целью, которая «должна быть нейтрализована», передает «Радиоточка НСН».
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