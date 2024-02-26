Потери, контрнаступ и планы: Зеленский отчитался за два года боевых действий

Президент связал это с тем, что в ставке верховного главнокомандующего много людей. Зеленский отметил, что в ставке присутствует командование разных направлений, а также есть партнеры Киева, которые знают направления действий ВСУ. Таким образом, Зеленский заподозрил союзников Украины и членов своей ставки в передаче данных России, однако не рассказал, о ком именно идет речь.

«Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», –сказал он.

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина новое наступление в этом году, президент пояснил: «Главное — иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана».

Также Зеленский затронул вопрос поставок вооружений со стороны Запада. Он рассказал, что ВСУ имели «кулак» для наступления, но до сих пор четыре бригады из него остаются «голыми», так как не получили военной техники.

«Могли воевать четыре бригады? Нет. Они не воевали, стояли, ждали технику», – пояснил он.

Зеленский также признал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Он подчеркнул, что во время контрнаступления Киев получил не всю обещанную ему помощь.

Кроме того, Зеленский озвучил потери украинской армии. По его словам, Украина потеряла в конфликте с Россией погибшими 31 тысячу военнослужащих с февраля 2022 года. При этом он добавил, что не назовет число пропавших без вести, поскольку оно нуждается в уточнении: некоторые зачисленные в список пропавших были затем возвращены в рамках обмена пленными. Также Зеленский не назвал количество раненых.

«Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», – сказал Зеленский.