Спикер Рады: Зеленский будет исполнять обязанности до инаугурации нового президента

Президент Украины Владимир Зеленский останется на посту и будет исполнять обязанности до инаугурации нового главы государства, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Фрагмент выступления политика опубликовало издание «Новости.Live».

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По его словам, полномочия Зеленского истекут после вступления в должность нового президента. При этом даты выборов главы государства Стефанчук не озвучил.

Спикер обратил внимание, что возможность для президента остаться на посту после истечения срока прописана в статье 108 конституции Украины.

Ранее оппозиционный депутат Александр Дубинский признал, что легитимного способа продлить полномочия президента не существует. Срок Зеленского истекает в ночь на 21 мая 2024 года, уточнил парламентарий.

Президент Украины 12 февраля продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Верховная РадаВладимир ЗеленскийУкраина

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