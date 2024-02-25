Спикер Рады: Зеленский будет исполнять обязанности до инаугурации нового президента

По его словам, полномочия Зеленского истекут после вступления в должность нового президента. При этом даты выборов главы государства Стефанчук не озвучил.

Спикер обратил внимание, что возможность для президента остаться на посту после истечения срока прописана в статье 108 конституции Украины.

Ранее оппозиционный депутат Александр Дубинский признал, что легитимного способа продлить полномочия президента не существует. Срок Зеленского истекает в ночь на 21 мая 2024 года, уточнил парламентарий.

Президент Украины 12 февраля продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

