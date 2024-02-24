ВСУ покинули несколько позиций под Авдеевкой

Украинские войска оставили несколько позиций под Авдеевкой, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

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По его словам, удары по частям ВСУ на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений.

Он отметил, что ВСУ оставили часть своих позиций у населенного пункта Ласточкино.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что захват Авдеевки был сложной задачей, так как размещенный там укрепрайон ВСУ создавался на протяжении не одного года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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