«Нас ждет кровавое лето»: Стрелков предрек тяжелые бои на Украине

По его словам, ВСУ задействовали лишь около трети своих резервных формирований. Стрелков подчеркнул, что обучение украинских солдат тренерами из НАТО обеспечивает Украину бойцами с высокой боеспособностью.

«Что касается успехов украинской армии, то вот недавно они смогли взять село Ровнополь, вошли на окраину Плещеевки, захватили там дамбу. Идут просто тактические бои. ВСУ несут большие потери. Пока никаких серьезных продвижений нет. Подчеркиваю, они ввели около трети своих резервов. Те силы, которые они подготовили за зиму и весну они еще не ввели. В чем смысл обучения солдат НАТО? Они украинских военных учат на своей технике, со своими средствами связи. Получается полный комплект. Техника у них, надо сказать, хорошая, поэтому эти части обладают высокой боеспособностью. Если противник сможет прорвать наш фронт, то остановить его будет чрезвычайно сложно. Будем надеяться, что этого не случится. Вероятно, они нанесут несколько ударов одновременно, чтобы истощить нашу авиационную группировку и обеспечить себе прорыв на одном из направлений», - рассказал Стрелков.



Он предположил, что украинская армия может нанести удары по Донецку.



«Насколько мне известно, последние дни противник перемещает войска на юг Днепропетровской области, в Запорожскую область. Я думаю, что они планируют создать более мощный кулак за счет резервных частей и где-то прорвать фронт. Полагаю, что будет десантная операция выше Новой Каховки. Это будет сделано с целью отвлечения наших сил на плацдарм, который они попытаются там создать. Основной удар будут наносить где-то возле Угледара, Пологи, может быть, атакуют Донецк. Я пока не знаю, где у них основные силы. Скорее всего, на запорожском направлении», - заключил Стрелков.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН заявил, что в планы ВСУ не входили значительные потери техники при нулевом продвижении в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

