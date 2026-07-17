Поросята и завхоз: Чем грозит России новый глава Минобороны Украины
От министра обороны на Украине ничего не зависит, сказал в эфире НСН Николай Азаров, а Владимир Олейник раскрыл роли других участников рокировки Зеленского.
Назначение и.о. министра обороны Украины Евгения Хмары не имеет для России никакого значения, заявил в интервью НСН экс-премьер Украины Николай Азаров, а экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник объяснил, почему отставка с этого поста Михаила Федорова - это плюс для РФ.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский накануне поручил и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Ранее этот пост занимал Михаил Федоров, не вошедший в состав правительства после смены премьер-министра. По мнению Азарова, нет никакой разницы, кто возглавляет Миноборны Украины.
«Какое дело России до того, что какой-то там Хмара будет министром обороны Украины? Что там Хмара будет решать? Решают все американцы, англичане, Запад. Абсолютно никакой разницы, кто там будет: Хмара, Федоров или Клименко. Это просто номинальное лицо, он будет чем-то руководить, но не более того. Руководят всем на Украине американцы и страны Запада, они планируют операции, финансируют производство вооружения, а министр обороны – это завскладом, который он раздает по частям. Вот и вся его функция», - подчеркнул экс-премьер.
По словам Владимира Олейника, главное в этих перестановках было «убрать» Федорова, который стал мешать «кабану».
«Кого бы они ни назначили, это министры войны, а не мира. Не имеет значения фамилия, плюс-минус кто-то удачный, кто-то нет. Зеленский всю эту операцию проводил ради одного – устранить Федорова. Украинская власть и бюджет напоминают корыто, вокруг которого крутятся поросята. Одни чавкают, кушают, а другие визжат, потому что не допущены до этого корыта. Там есть крупный, сытый кабан-"смотрящий", который уже семь лет кушает и смотрит, чтобы другие не переедали. Когда он заметил, что Федоров набирает вес, то решил убрать конкурента. Но отстранить одного – это было бы заметно, поэтому он взял и убрал весь кабмин ради Федорова, а потом пошел сбой», - разъяснил экс-депутат.
СМИ называют Хмару «палачом» и специалистом по дальнобойным ударам. Олейник же считает его «террористом», который нанесет России меньше вреда, чем «продвинутый» Федоров.
«Я бы назвал его не палачом, а террористом. Хмара предоставлял Зеленскому план террора - ударов не только по НПЗ, но и по автобусам, по Старобельску, где дети жили в общежитии. Я не исключаю, что его служба причастна и к убийству главного инженера Запорожской атомной электростанции. Это террорист, который будет заниматься тем, чем он занимался, плюс, конечно, "вкусное" распределение колоссального военного бюджета. Федоров молодой и продвинутый, он начал вести переговоры об использовании искусственного интеллекта. То что Зеленский отстранил Федорова – это России плюс. А то, что туда придет террорист, он как был им, так и останется», - подчеркнул Олейник.
Он также объяснил, почему от должности министра обороны отказался экс-глава МВД Украины Игорь Клименко, которого хотел видеть там Зеленский.
«Клименко понимал, что это расстрельная для него должность. Армия не любит ментов. Когда его спросили, почему вы не отправляете на фронт полицейских, он ответил, что наша задача охранять общественный порядок, а армии - воевать. Клименко понял, что как только он туда зайдет, на него спишут всё, в том числе и провал, который может возникнуть в ближайшее время в связи с наступлением российских вооруженных сил», - заключил собеседник НСН.
Украинские СМИ сообщают о протестах сторонников Федорова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Владимир Олейник назвал этот «картонный Майдан» абсолютно искусственным, добавив, что западные кураторы будут держать экс-министра как «запасного игрока».
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