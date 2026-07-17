Назначение и.о. министра обороны Украины Евгения Хмары не имеет для России никакого значения, заявил в интервью НСН экс-премьер Украины Николай Азаров, а экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник объяснил, почему отставка с этого поста Михаила Федорова - это плюс для РФ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский накануне поручил и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Ранее этот пост занимал Михаил Федоров, не вошедший в состав правительства после смены премьер-министра. По мнению Азарова, нет никакой разницы, кто возглавляет Миноборны Украины.