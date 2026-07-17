Музаев: Школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам
Школы России перейдут на новые единые учебники по всем предметам. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Руководитель ведомства напомнил, что уже существуют единые федеральные образовательные программы для школ.
«По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», — приводит слова Музаева РИА Новости.
По словам главы Рособрнадзора, в ближайшие годы учебники во всех учреждениях синхронизируют с программами и стандартами Единого государственного экзамена.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2027 году в России появятся единые учебники по информатике.
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