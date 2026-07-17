Новые штрафы за игнорирование жалоб от потребителей не изменят ситуацию на рынке, рассказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Маркетплейсам и другим цифровым платформам за игнорирование жалоб и неучастие в разрешении споров могут грозить штрафы в 500 тысяч рублей. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ. Койтов усомнился, что это поможет потребителям.