В Союзе потребителей не поддержали штрафы для маркетплейсов за «игнор» жалоб
Многие платформы не берут достаточно обязательств перед покупателями в сфере отказа от товаров, заявил НСН Алексей Койтов.
Новые штрафы за игнорирование жалоб от потребителей не изменят ситуацию на рынке, рассказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Маркетплейсам и другим цифровым платформам за игнорирование жалоб и неучастие в разрешении споров могут грозить штрафы в 500 тысяч рублей. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ. Койтов усомнился, что это поможет потребителям.
«В отношении потребителей у маркетплейсов есть половинчатое обязательство, что платформа должна передать претензию потребителя продавцу. Но это прописано по буквально одному-двум поводам. Хотя, когда идет речь о возврате денег, может быть порядка 16 ситуаций, при которых у потребителя возникает претензия. Но далеко не все охватываются обязательствами. Поэтому, формально, эти штрафы будут применяться только в ограниченном числе ситуаций. На первом месте среди споров у потребителей — добровольный отказ от товаров. Люди могут импульсивно что-то заказать, либо понять, что что-то не приходит в срок, либо увидеть в пункте выдачи, что это не то, на что они рассчитывали. Человек, заказывая через интернет, не может понюхать, увидеть, потрогать товар, сопоставить его габариты. Поэтому существует право на отказ от него, а продавцы все чаще злоупотребляют своими возможностями ввести его в заблуждение», — подчеркнул он.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков объяснил НСН, как покупателям доказать вину маркетплейса в спорной ситуации.
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