В Москве два человека пострадали в ДТП с электробусом

Электробус и легковой автомобиль попали в ДТП в центре Москвы, пострадали два человека. Об этом заявили в «Мосгортрансе».

По данным ведомства, утром 17 на Бережковской набережной водитель легковушки грубо нарушил правила дорожного движения, подрезав электробус 150 маршрута. Предварительно, авто внезапно перестроилось в полосу движения общественного транспорта.

«Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Из-за этого в салоне электробуса упало два человека», — приводит сообщение «Мосгортранса» ТАСС.

Пассажиров госпитализировали в городские больницы.

Ранее в Черемшанском районе Татарстана междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, за медицинской помощью обратились 15 человек.

