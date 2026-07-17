В Москве два человека пострадали в ДТП с электробусом
Электробус и легковой автомобиль попали в ДТП в центре Москвы, пострадали два человека. Об этом заявили в «Мосгортрансе».
По данным ведомства, утром 17 на Бережковской набережной водитель легковушки грубо нарушил правила дорожного движения, подрезав электробус 150 маршрута. Предварительно, авто внезапно перестроилось в полосу движения общественного транспорта.
«Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Из-за этого в салоне электробуса упало два человека», — приводит сообщение «Мосгортранса» ТАСС.
Пассажиров госпитализировали в городские больницы.
Ранее в Черемшанском районе Татарстана междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, за медицинской помощью обратились 15 человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве два человека пострадали в ДТП с электробусом
- Поросята и завхоз: Чем грозит России новый глава Минобороны Украины
- Казахстан направит 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море
- В Татарстане из-за дождей обрушился участок дороги Сарманово — Набережные Челны
- Под Курском при атаках ВСУ пострадали два человека
- Разгар «картонного Майдана»: Отставка правительства Украины привела к протестам
- Лут: Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге
- СМИ: В Таиланде задержали россиян по делу о сделках с недвижимостью
- В промзоне в Бронницах загорелись два бензовоза и две «Газели»
- ФМБА намерено зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера