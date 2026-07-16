Зеленский поручил главе СБУ исполнять обязанности министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре временно возглавить министерство обороны. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение украинского лидера в Telegram.

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Зеленский заявил, что поручил новому чиновнику продолжить реформирование оборонной сферы. После соблюдения всех необходимых юридических процедур Зеленский намерен обратиться к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Хмары на постоянной должности министра.

В четверг,16 июля, в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Одессу, Львов и Днепропетровск, прошли акции протеста против отставки с поста главы военного ведомства Михаила Федорова.

Накануне Федоров на фоне слухов о своем увольнении опубликовал в соцсетях свое прощальное сообщение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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