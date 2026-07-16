Зеленский поручил главе СБУ исполнять обязанности министра обороны

Зеленский заявил, что поручил новому чиновнику продолжить реформирование оборонной сферы. После соблюдения всех необходимых юридических процедур Зеленский намерен обратиться к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Хмары на постоянной должности министра.

В четверг,16 июля, в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Одессу, Львов и Днепропетровск, прошли акции протеста против отставки с поста главы военного ведомства Михаила Федорова.

Накануне Федоров на фоне слухов о своем увольнении опубликовал в соцсетях свое прощальное сообщение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

