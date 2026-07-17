Блогера Ремесло задержали по делу о фейках о ВС России

Юрист и блогер Илья Ремесло задержан по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергей Бадамшин.

«Илья задержан по статье 207.3 УК РФ», — отметил собеседник агентства.

Ремесло задержали в Санкт-Петербурге. Его мать в беседе с RT подтвердила произошедшее.

Как отметил адвокат, у блогера прошли обыски.

Ранее историка Тамару Эйдельман (признана в России иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу об оправдании нацизма и распространении фейков о ВС РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

