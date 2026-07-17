Блогера Ремесло задержали по делу о фейках о ВС России
Юрист и блогер Илья Ремесло задержан по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергей Бадамшин.
«Илья задержан по статье 207.3 УК РФ», — отметил собеседник агентства.
Ремесло задержали в Санкт-Петербурге. Его мать в беседе с RT подтвердила произошедшее.
Как отметил адвокат, у блогера прошли обыски.
Ранее историка Тамару Эйдельман (признана в России иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу об оправдании нацизма и распространении фейков о ВС РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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