Казахстан направит 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море

Казахстан до конца года направит более 1 млрд кубических метров воды в Северное Аральское море. Об этом говорится в сообщении министерства воды и ирригации страны.

«Еще 1,2 млрд куб. м. воды будет направлено в Северное Аральское море до конца текущего года», — указали в ведомстве.

Ученые заверили, что мелеющее Каспийское море не повторит судьбу Арала

С 1 октября прошлого года в акваторию по реке Сырдарья уже направили 1,4 млрд кубометров воды, ее объем в море достиг 23,5 млрд куб. м, пишет RT. Соленость водоема снизилась в среднем на 10% по сравнению с 2025 годом и составляет 7,9 промилле.

По данным министерства, Казахстан реализует комплексные меры по сохранению моря и увеличению объема воды до 34 млрд кубометров.

Между тем ученые предупредили, что Каспийское море уменьшится и обмельчает в ближайшие 5–10 лет, и рискует повторить судьбу Аральского моря, которое высохло и разделилось на две части.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВодаКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры