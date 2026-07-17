Казахстан направит 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море
Казахстан до конца года направит более 1 млрд кубических метров воды в Северное Аральское море. Об этом говорится в сообщении министерства воды и ирригации страны.
«Еще 1,2 млрд куб. м. воды будет направлено в Северное Аральское море до конца текущего года», — указали в ведомстве.
С 1 октября прошлого года в акваторию по реке Сырдарья уже направили 1,4 млрд кубометров воды, ее объем в море достиг 23,5 млрд куб. м, пишет RT. Соленость водоема снизилась в среднем на 10% по сравнению с 2025 годом и составляет 7,9 промилле.
По данным министерства, Казахстан реализует комплексные меры по сохранению моря и увеличению объема воды до 34 млрд кубометров.
Между тем ученые предупредили, что Каспийское море уменьшится и обмельчает в ближайшие 5–10 лет, и рискует повторить судьбу Аральского моря, которое высохло и разделилось на две части.
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