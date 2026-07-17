Казахстан направит 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море

С 1 октября прошлого года в акваторию по реке Сырдарья уже направили 1,4 млрд кубометров воды, ее объем в море достиг 23,5 млрд куб. м, пишет RT. Соленость водоема снизилась в среднем на 10% по сравнению с 2025 годом и составляет 7,9 промилле.

По данным министерства, Казахстан реализует комплексные меры по сохранению моря и увеличению объема воды до 34 млрд кубометров.

Между тем ученые предупредили, что Каспийское море уменьшится и обмельчает в ближайшие 5–10 лет, и рискует повторить судьбу Аральского моря, которое высохло и разделилось на две части.

