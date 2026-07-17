Под Курском при атаках ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Саратовской области

Ранее Минобороны сообщило что над регионами России, в том числе Курской областью, за минувшую ночь уничтожили 243 украинских БПЛА, пишет RT.

«В хуторе Зябкин Льговского района 47-летняя женщина. В деревне Рыжевка Рыльского района, по уточненной информации, ранена 16-летняя девушка», - указал губернатор.

Хинштейн подчеркнул, что над областью за сутки сбили 172 беспилотника ВСУ. Кроме того, противник 74 раза применил артиллерию в отселенных районах региона.

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ФОТО: РИА Новости
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