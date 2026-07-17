«Сегодня инициатива в атмосфере центральной России останется за юго-восточным крылом скандинавского антициклона и сохранится солнечная сухая погода. Северный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве 20-23 градуса тепла. В предстоящие выходные скандинавия с хрустальным куполом накроет центральную Россию – Черноземье и даже часть русского севера, северо-запад. В ночь на субботу снова будет чувствоваться прохлада не выше 9-12 градуса тепла. В светлое время суток, когда Солнце будет в зените, столбики термометров поднимутся до идеальной высоты - 24-27 градуса тепла. В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления потепление продолжится. Будет бирюзовое небо без единого облака. В сумерках не ниже 13-16 градуса тепла, а в разгар дня ожидается до 26-29 градуса тепла. Это будет дыхание самого лета», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, в начале следующей недели в столице также сохранится теплая погода.

«Начало следующей недели будет достаточно теплым – 24-27 градуса тепла. В понедельник под утро не ниже 15 градуса тепла, днем 27 градуса тепла, солнечно и без осадков. Во вторник подойдет атмосферный фронт, прошумят скоротечные ливни и грозы, будет около 25 градуса тепла. В среду в тылу циклона кратковременные дожди. Под утро 14-17 градуса тепла и днем 21-24 градуса тепла. Никаких ураганов, только дожди с грозами», - уточнил Тишковец.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал НСН, что в Сочи и на южном берегу Крыма во второй половине июля будет хорошая погода — до +30 градусов тепла, без дождей.

