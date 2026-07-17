Дыхание лета: Москвичам пообещали жару на предстоящие выходные
В ближайшие дни москвичей ждет теплая погода без усилений ветра, дождей и риска ураганов, рассказал НСН Евгений Тишковец.
В предстоящее воскресенье дневная температура воздуха в Москве прогреется до 29 градусов тепла, а небо будет без единого облачка, заявил в беседе с НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня инициатива в атмосфере центральной России останется за юго-восточным крылом скандинавского антициклона и сохранится солнечная сухая погода. Северный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве 20-23 градуса тепла. В предстоящие выходные скандинавия с хрустальным куполом накроет центральную Россию – Черноземье и даже часть русского севера, северо-запад. В ночь на субботу снова будет чувствоваться прохлада не выше 9-12 градуса тепла. В светлое время суток, когда Солнце будет в зените, столбики термометров поднимутся до идеальной высоты - 24-27 градуса тепла. В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления потепление продолжится. Будет бирюзовое небо без единого облака. В сумерках не ниже 13-16 градуса тепла, а в разгар дня ожидается до 26-29 градуса тепла. Это будет дыхание самого лета», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в начале следующей недели в столице также сохранится теплая погода.
«Начало следующей недели будет достаточно теплым – 24-27 градуса тепла. В понедельник под утро не ниже 15 градуса тепла, днем 27 градуса тепла, солнечно и без осадков. Во вторник подойдет атмосферный фронт, прошумят скоротечные ливни и грозы, будет около 25 градуса тепла. В среду в тылу циклона кратковременные дожди. Под утро 14-17 градуса тепла и днем 21-24 градуса тепла. Никаких ураганов, только дожди с грозами», - уточнил Тишковец.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал НСН, что в Сочи и на южном берегу Крыма во второй половине июля будет хорошая погода — до +30 градусов тепла, без дождей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Болею за Месси!»: Непомнящий назвал своего фаворита финала ЧМ-2026
- От одежды до игрушек: Как не допустить опасные детские товары в Россию
- Греф: ИИ будет влиять на продолжительность жизни человека
- Музаев: Школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам
- В Союзе потребителей не поддержали штрафы для маркетплейсов за «игнор» жалоб
- Блогера Ремесло задержали по делу о фейках о ВС России
- Дыхание лета: Москвичам пообещали жару на предстоящие выходные
- Минцифры: «Почта России» будет работать в новых регионах
- В Москве два человека пострадали в ДТП с электробусом
- Поросята и завхоз: Чем грозит России новый глава Минобороны Украины