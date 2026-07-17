Минцифры: «Почта России» будет работать в новых регионах

По его словам, при работе организации на новых территориях неизбежны санкционные ограничения, это станет причиной серьезных потерь для финансово-хозяйственной деятельности компании.

«Но мы в любом случае предусматриваем для себя и работаем в этом направлении, для того, чтобы на субъектах, которые воссоединенные с нами, появилась полноценная работа "Почты"», — цитирует Лебедева РИА Новости.

Ранее замглавы Минцифры рассказал, что отделения «Почты России» не будут закрывать в рамках мер по финансовой стабилизации компании.

