Минцифры: «Почта России» будет работать в новых регионах
Минцифры работает над полноценным функционированием «Почты России» в новых регионах. Об этом сообщил замглавы министерства Иван Лебедев.
По его словам, при работе организации на новых территориях неизбежны санкционные ограничения, это станет причиной серьезных потерь для финансово-хозяйственной деятельности компании.
«Но мы в любом случае предусматриваем для себя и работаем в этом направлении, для того, чтобы на субъектах, которые воссоединенные с нами, появилась полноценная работа "Почты"», — цитирует Лебедева РИА Новости.
Ранее замглавы Минцифры рассказал, что отделения «Почты России» не будут закрывать в рамках мер по финансовой стабилизации компании.
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