В Татарстане из-за дождей обрушился участок дороги Сарманово — Набережные Челны

Автодорога Сарманово - Набережные Челны в Татарстане частично разрушена из-за размыва полотна дождями. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Данные о подмыве участка дороги на 41-м километре поступили в 07.50.

«В результате подмыва водопропускной трубы произошло обрушение участка дорожного полотна», - отметили в МЧС.

По информации ведомства, никто не пострадал.

Как сообщил в соцсетях глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, после ЧП движение на указанном участке полностью перекрыли. Специалисты приступили к устранению последствий обрушения.

Ранее в Донецкой Народной Республике обрушился мост на трассе между Донецком и Мариуполем.

