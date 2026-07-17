В Татарстане из-за дождей обрушился участок дороги Сарманово — Набережные Челны
Автодорога Сарманово - Набережные Челны в Татарстане частично разрушена из-за размыва полотна дождями. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Данные о подмыве участка дороги на 41-м километре поступили в 07.50.
«В результате подмыва водопропускной трубы произошло обрушение участка дорожного полотна», - отметили в МЧС.
По информации ведомства, никто не пострадал.
Как сообщил в соцсетях глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, после ЧП движение на указанном участке полностью перекрыли. Специалисты приступили к устранению последствий обрушения.
Ранее в Донецкой Народной Республике обрушился мост на трассе между Донецком и Мариуполем.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве два человека пострадали в ДТП с электробусом
- Поросята и завхоз: Чем грозит России новый глава Минобороны Украины
- Казахстан направит 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море
- В Татарстане из-за дождей обрушился участок дороги Сарманово — Набережные Челны
- Под Курском при атаках ВСУ пострадали два человека
- Разгар «картонного Майдана»: Отставка правительства Украины привела к протестам
- Лут: Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге
- СМИ: В Таиланде задержали россиян по делу о сделках с недвижимостью
- В промзоне в Бронницах загорелись два бензовоза и две «Газели»
- ФМБА намерено зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера