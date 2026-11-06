Автомобилист, который ездит на летней резине зимой, не может быть по умолчанию признан виновным в ДТП, однако если экспертиза признает, что шипованные шины могли снизить масштаб происшествия или помочь избежать его, суд может распределить ответственность между участниками аварии, объяснил НСН автоюрист Лев Воропаев.

Использование летних шин на заснеженной или обледенелой дороге увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля, поэтому водитель, попавший зимой в ДТП на летней резине, может быть признан виновным независимо от действий других участников аварии. Об этом РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин.