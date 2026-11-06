Только экспертиза: Летняя резина зимой не делает водителя автоматически виновным
Виновен в ДТП в первую очередь тот, кто нарушил ПДД, а не тот, кто ездит на летней резине, заявил НСН автоюрист Лев Воропаев.
Автомобилист, который ездит на летней резине зимой, не может быть по умолчанию признан виновным в ДТП, однако если экспертиза признает, что шипованные шины могли снизить масштаб происшествия или помочь избежать его, суд может распределить ответственность между участниками аварии, объяснил НСН автоюрист Лев Воропаев.
Использование летних шин на заснеженной или обледенелой дороге увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля, поэтому водитель, попавший зимой в ДТП на летней резине, может быть признан виновным независимо от действий других участников аварии. Об этом РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин.
Воропаев считает, что при распределении ответственности за ДТП необходимо учитывать действия всех его участников.
«Я не согласен с тем, что по умолчанию водитель на летней резине виновен в ДТП, потому что здесь все завязано на соблюдении водителями правил дорожного движения. Несоответствующая погоде резина может говорить о причинно-следственной связи. Типичная ситуация: ДТП на перекрестке, один поворачивает, другой двигается прямо, и один водитель не уступает другому, обладающему преимуществом, из-за чего машины сталкиваются. Нарушитель в гражданском процессе, дабы как бы снизить степень своей вины, просит назначить автотехническую экспертизу. Она определяет, имел ли водитель возможность, который двигался на летней резине, остановиться до возникшего препятствия и избежать ДТП, если бы он был на зимней. Если эксперт в заключении укажет, что при наличии зимней резины водитель мог, не прибегая к экстренному торможению, остановить свое транспортное средство, а находясь на летней резине, даже прибегнув к экстренному торможению, он ДТП избежать не мог, судьи очень часто распределяют степень вины в ДТП. Если экспертиза установит, что даже при наличии зимней резины своевременно обнаружить препятствие и остановиться у водителя, который ехал на летней резине, не было, то никак на степени вины это не отразится. Будет виноват тот, кто не предоставил преимущество», — пояснил автоюрист.
При этом Воропаев напомнил о высоких рисках езды на летней резине зимой.
«Когда идет ледяной дождь, происходит обледенение проезжей части, людям, которые своевременно не переобулись, тяжелее управлять автомоиблем на дороге. Они еще не успели перестроиться с осенне-летнего периода на зимний, и очень часто вылетают либо в кювет, либо на встречную полосу, провоцируя дорожно-транспортное происшествие. Нередки ситуации, когда происходит обледенение, либо легкий снежок, и автомобиль не успевает остановиться перед транспортными средствами, которые встали на запрещающий сигнал светофора или пропускают пешехода, и въезжает в заднюю часть остановившихся машин. Если вы своевременно не поменяли резину, это один из ключевых факторов, которые негативно отражаются на безопасности и повышают риск ДТП. Все-таки резина способствует тому, что вы будьте защищены от аварий, пусть не на 100%, но весомый вклад в это она обеспечит», — предупредил собеседник НСН.
В России эксплуатация автомобиля на летней резине в зимние месяцы запрещена и наказывается штрафом. Причем региональные власти, исходя из климатических особенностей, могут продлевать эти сроки. При этом заранее выявить визуально нарушение сотрудник Госавтоинспекции не может, однако он вправе остановить любого водителя и проверить соответствие покрышек сезону, отметил Воропаев.
«Не думаю, что можно издалека как-то приметить на вид или по скорости, что на транспортном средстве установлена несоответствующая периоду резина. Но любой сотрудник Госавтоинспекции имеет право просто остановить водителя транспортного средства, проверить у него наличие зимней резины, даже без визуального обнаружения. Если она отсутствует, водителя привлекут к административной ответственности по части первой статьи 125 КоАП», — сообщил автоюрист.
Ранее автоэксперт Дмитрий Осин рассказывал, как правильно хранить покрышки после сезонной смены шин, передает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Партия Меланшона предложила Франции выйти из НАТО
- Заплатят жильцы? Почему управляющие компании увеличили сборы с операторов
- В Каменске-Уральском девушка чудом увернулась от кусков крыши в непогоду
- Путин ввел две новые должности в Минобороны
- «Без волос и с ожогами!»: Чем грозит подрыв муки ради эффектного рилса
- СМИ: Рютте намекнул на территориальные уступки Украины ради мира
- Врач-онколог перечислила скрытые симптомы рака
- Райкина оставила в наследство пятикомнатную квартиру в Москве
- Только экспертиза: Летняя резина зимой не делает водителя автоматически виновным
- Пушилин: До победы в спецоперации осталось «очень немного»