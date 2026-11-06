Спецназ ВС РФ рассказал, как выбивает боевиков ВСУ из укрытий

Бойцы подразделения спецназа группировки «Центр» рассказали о выполнении задач на Днепропетровском направлении. Они ведут разведку, выявляют позиции, пункты управления, БПЛА, технику и живую силу противника, после передают координаты для огневого поражения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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После основной работы военнослужащих операторы разведывательных дронов фиксируют передвижения боевиков и их техники. Ударные расчеты оперативно отрабатывают по целям и не позволяют ВСУ проводить ротацию и подвоз боеприпасов.

Во время штурма спецназовцы зачищают населенные пункты и улицы малыми группами. Также бойцы захватывают пленных: вступают в непосредственное соприкосновение с врагом в подвалах и укрытиях, удерживают контроль над ситуацией и обеспечивают эвакуацию сдавшихся.

Ранее генерал Евкуров рассказал о новой тактике наступления ВС России в зоне СВО.

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ФОТО: РИА Новости
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