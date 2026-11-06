Спецназ ВС РФ рассказал, как выбивает боевиков ВСУ из укрытий

После основной работы военнослужащих операторы разведывательных дронов фиксируют передвижения боевиков и их техники. Ударные расчеты оперативно отрабатывают по целям и не позволяют ВСУ проводить ротацию и подвоз боеприпасов.



Во время штурма спецназовцы зачищают населенные пункты и улицы малыми группами. Также бойцы захватывают пленных: вступают в непосредственное соприкосновение с врагом в подвалах и укрытиях, удерживают контроль над ситуацией и обеспечивают эвакуацию сдавшихся.



Ранее генерал Евкуров рассказал о новой тактике наступления ВС России в зоне СВО.

