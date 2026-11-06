Ветеринар объяснила, чем отличаются российские и импортные вакцины

Сегодня на российском ветеринарном рынке все чаще наблюдается дефицит импортных лекарств, в частности, вакцин. При этом владельцы животных часто не доверят отечественным вакцинам из-за более заметной реакции. Об этом заявила ветеринар, представитель бренда зоотоваров Harly (Qharisma Group) Кристина Гриненко в интервью «Газете.Ru».

Российские производители часто берут штаммы возбудителей, которые встречаются именно на территории России. Из-за этого отечественные вакцины отличаются более эффективной и специфичной защитой против актуальных патогенов, особенно при лептоспирозе и ряде вирусных инфекций. При вакцинации особенно важно соблюдать карантин и неукоснительно следовать указанному производителем календарю прививок.

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При этом негативную реакцию предсказать заранее невозможно. Из-за риска аллергических реакций животное остается под наблюдением в клинике до получаса после вакцинации. После прививки возможны локальные осложнения в виде плотных шишек в месте укола: поскольку отечественные вакцины, в отличие от импортных, вводятся внутримышечно, а не подкожно, негативные реакции после российских препаратов возникают чуть чаще. Гриненко напомнила, что непривитое животное рискует заболеть инфекцией со смертельным исходом.

«Сама по себе вакцина — не зло. Легкие побочные эффекты возможны у любых препаратов. Проблема в другом: из-за отдельных неудачных случаев и общего недоверия владельцы выбирают альтернативы, хотя и импортная вакцина не гарантирует отсутствия реакций. Громкие случаи, как с “Мультиканом-8”, когда в одной из серий обнаружили посторонний патогенный вирус, подрывают доверие», —добавила врач.

Кроме того, специалист посоветовала выбирать вакцину под контролем врача с учетом образа жизни, здоровья и возраста питомца.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева заявила, что ртуть, кадмий и другие вещества очень опасны для организма животного: они накапливаются в теле и приводят к патологиям.

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ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
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