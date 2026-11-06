Ветеринар объяснила, чем отличаются российские и импортные вакцины

При этом негативную реакцию предсказать заранее невозможно. Из-за риска аллергических реакций животное остается под наблюдением в клинике до получаса после вакцинации. После прививки возможны локальные осложнения в виде плотных шишек в месте укола: поскольку отечественные вакцины, в отличие от импортных, вводятся внутримышечно, а не подкожно, негативные реакции после российских препаратов возникают чуть чаще. Гриненко напомнила, что непривитое животное рискует заболеть инфекцией со смертельным исходом.

«Сама по себе вакцина — не зло. Легкие побочные эффекты возможны у любых препаратов. Проблема в другом: из-за отдельных неудачных случаев и общего недоверия владельцы выбирают альтернативы, хотя и импортная вакцина не гарантирует отсутствия реакций. Громкие случаи, как с “Мультиканом-8”, когда в одной из серий обнаружили посторонний патогенный вирус, подрывают доверие», —добавила врач.

Кроме того, специалист посоветовала выбирать вакцину под контролем врача с учетом образа жизни, здоровья и возраста питомца.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева заявила, что ртуть, кадмий и другие вещества очень опасны для организма животного: они накапливаются в теле и приводят к патологиям.

