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На этой неделе стало известно о тайной пыточной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева, где удерживали десятки украинских мужчин, не желавших служить в ВСУ. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в стране «таких зданий много». Киевский суд арестовал медработницу и водителя скорой помощи, которые прибыли к тюрьме, чтобы помочь избитым людям.

«Коты и кошка Крамника» не удивлены:

«Силовые структуры демократического государства, пользующегося безусловной поддержкой НАТО и ЕС, открыто зарабатывают вымогательством и захватом заложников, сопровождая этот процесс многочисленными убийствами собственных сограждан без каких-либо правовых последствий. Нет, я не открываю ничего нового и ничему не удивляюсь, я констатирую».

Политолог Павел Данилин соглашается:

«Все так удивляются пыточной тюрьме в Киеве, как будто это не в традициях щирых щеневмерликов? "Библиотека" в Мариуполе, Бабий Яр в Киеве, Львов, Хатынь и Волынь не дадут соврать. Как может без пыточных существовать это убл... недогосударство? Да никак».

«Всевидящее око» комментирует информацию о том, что украинские силовики убили нескольких людей, протестовавших против пыточной тюрьмы:

«Украинским силовикам надоело, что вокруг дома-тюрьмы под Киевом, где удерживались около сорока мобилизованных и самовольно покинувших часть "захiсников", собираются толпы возмущенных граждан. В воздухе как-то подозрительно запахло Майданом. Принюхавшись, начальство дало приказ граждан разгонять. По толпе были произведены выстрелы. Бывший депутат Рады Артем Дмитрук утверждает, что в результате есть убитые и тяжело раненые. А давно ли лопоухие хуторяне провозглашали, что теперь, после революции гiдности, все под контролем ширнармасс, и если представители власти не будут устраивать народ, то их запросто бросят в мусорные контейнеры, как функционеров предыдущей "злочинной влады"? Наверное, сразу же после кофе, круассана и Венской оперы. Учитывая, что массовых волнений в Бандеростане до сих пор не случилось, надо полагать, его граждан устраивает все происходящее. Остатки населения в Европу скоро возьмут, трогательно продолжают верить свидомые. Но, может, кастрюлеголовые уже просто убедились: эти вчерашние "революционеры" не отдадут власть так же просто и без стрельбы, как Янукович. Если понадобится стрелять – они будут стрелять. В мусорных контейнерах они сидеть точно не будут. Слишком много криминала на них висит».

«Оптимистка в штатском» связывает скандал вокруг пыточного дома с тем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в причастности к работе мошеннических колл-центров:

«Напомню: НАБУ – это, по сути, филиал ФБР на территории украинского рейха, а СБУ – внутренняя спецслужба этой конструкции. НАБУ обвинило функционеров СБУ в том, что те крышуют мошеннические колл-центры, которые уже в масштабах всего земного шара разводят людей по телефону на гроши. <…> Скорая медицинская помощь, прибывшая на объект [пыточную тюрьму – ред.], была частной, а не государственной. Ее туда пригласили по предварительной наводке. Судя по всему, историю целенаправленно превращали в медийное событие, чтобы нанести очередной удар по репутации действующей шайки и ускорить вылет ее представителей из занимаемых кабинетов. И здесь та же логика: политическая составляющая не отменяет чудовищных преступлений, беспредела и кошмара, который там творился. Убеждена, что оба события необходимо рассматривать в одной связке. Они не случайно происходят одновременно и вполне могут быть частью одного процесса – формирования новой фронды внутри УГИЛ».

«Мышь в овощном» озадачена заявлением главы офиса Зеленского:

«Удивлены поведением террориста и экстремиста Буданова. Который вместо того, чтобы без лишнего шума отправить владельцев выявленного чужого подвала в свой собственный подвал, устроил какой-то невнятный спектакль. Это такая попытка сыграть в "просвещенного европейца"? Или у пана нет уверенности в том, что находящийся в его распоряжении силовой ресурс перекроет тот, который ему противостоит?»



