Телеграм: Пыточный дом под Киевом и провал республиканцев
В России отпраздновали День народного единства, в США выбирали членов Конгресса, в Ленинской библиотеке в Москве устроили вечеринку, а под Киевом пытали людей.
День народного единства
4 ноября Россия отметила День народного единства.
Журналист Дмитрий Самойлов размышляет:
«А существует ли российская нация? Вопрос, конечно, провокационный: слово "нация" у нас обычно связывают с языком, происхождением и культурой. Есть и другое значение – политическое сообщество граждан. Английское national часто переводится как "общегосударственный". В этом смысле российская нация – люди разных народов и регионов, которых связывают общая страна и ответственность за нее. День народного единства отсылает к событиям Смутного времени. В Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин организовал сбор средств на ополчение; военным руководителем стал князь Дмитрий Пожарский. К походу присоединились люди из разных городов и сословий. В 1612 году ополчение освободило Москву от польского гарнизона. Самоорганизация здесь была вполне буквальной: люди собирали деньги, снаряжали войско и принимали общее решение. Горизонтальные связи победили польскую вертикальную интеграцию, если угодно. Понятие современной политической нации сложилось позже. Поэтому "день рождения" – скорее метафора. Но метафора, отсылающая к важному событию, к утверждению о потенциальной возможности согласованного действия. Единомыслие здесь – общая готовность отвечать за страну. Вполне практическая разновидность единства».
«Доктор Z прописал» поздравляет соотечественников:
«Сплоченность общества наш главный ресурс, основа для движения вперед. Доказано – и неоднократно – отечественной историей. Конечно, за общими результатами всегда стоят конкретные люди. Те, кто делает свою работу, поддерживает коллег и не проходит мимо, когда нужна помощь. Из этого складывается и коллектив, и страна в целом. С праздником, уважаемые соотечественники!»
Депутат Госдумы Эдуард Казымов пишет об объединяющей роли культуры:
«Побывал на праздничном концерте, посвященном Дню народного единства, в культурном центре "Салют" Северо-Западного административного округа Москвы. В своем выступлении отметил, что сила России заключается в единстве и взаимном уважении людей разных национальностей. Концерт стал отражением многообразия нашей страны. Звучали татарские народные песни, были представлены танцы народов Севера, выступили артисты из Башкортостана, прозвучало стихотворение на чувашском языке. У каждого народа свои язык, история и традиции, но всех нас объединяет общая Родина. Это богатство важно беречь и передавать следующим поколениям».
«Птичья ягода» рассуждает образно:
«Смотришь на лес сверху – каждое дерево само по себе. А копни поглубже – корни сплелись и держат друг друга, и в бурю стоят вместе. Поодиночке-то деревья ветер валит, а лес стоит. Так, может, и не лес это вовсе, а одно большое дерево? Дерево… Символ мироздания у многих народов. И совсем не зря. Мы, как множество веточек, продолжаемся непрерывно из одного ствола. И иногда отрастаем так далеко друг от друга, что кажется, нет никакой связи и ничего общего. Но переруби основу – все погибнет. И та основа – наше Государство Российское. Наверное, именно об этом важно помнить и не ломать нашу сложную и богатую экосистему глупым порывом, острым словом, пагубным вмешательством и разрушительным бездействием. А государству нашему пожелаю действовать вдумчиво, сохранять и укреплять доверие граждан. Потому что чем выше доверие, тем плотнее ряды и меньше влияния у всяких там… залетных козлов. С праздником!»
В праздничный день Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды. «Темник» делится наблюдениями:
«Глава государства делает акцент на поощрении тех акторов, чья деятельность направлена на поддержку суверенитета и авторитета страны. Причем не только в пределах ее границ, но и в глобальном масштабе. Список лауреатов наглядно демонстрирует этот двуединый подход. Во внутренней политике фокус сделан на просветительских проектах, работающих с исторической памятью (как, например, сеть парков "Россия – моя история"). На внешнем контуре ключевой задачей выступает защита соотечественников и народная дипломатия. Выбор в качестве награждаемых лидера Приднестровья, а также общественных и деловых деятелей из Италии, Китая, Казахстана и Армении показывает: вопреки попыткам изоляции у Москвы сохраняется широкая сеть лояльных зарубежных партнеров и единомышленников. Подобный формат церемонии транслирует четкий месседж. Усилия по продвижению русской культуры и защите национальных интересов не остаются незамеченными и обязательно найдут поддержку со стороны руководства страны. Получается эффективное положительное подкрепление».
Пыточная тюрьма под Киевом
На этой неделе стало известно о тайной пыточной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева, где удерживали десятки украинских мужчин, не желавших служить в ВСУ. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в стране «таких зданий много». Киевский суд арестовал медработницу и водителя скорой помощи, которые прибыли к тюрьме, чтобы помочь избитым людям.
«Коты и кошка Крамника» не удивлены:
«Силовые структуры демократического государства, пользующегося безусловной поддержкой НАТО и ЕС, открыто зарабатывают вымогательством и захватом заложников, сопровождая этот процесс многочисленными убийствами собственных сограждан без каких-либо правовых последствий. Нет, я не открываю ничего нового и ничему не удивляюсь, я констатирую».
Политолог Павел Данилин соглашается:
«Все так удивляются пыточной тюрьме в Киеве, как будто это не в традициях щирых щеневмерликов? "Библиотека" в Мариуполе, Бабий Яр в Киеве, Львов, Хатынь и Волынь не дадут соврать. Как может без пыточных существовать это убл... недогосударство? Да никак».
«Всевидящее око» комментирует информацию о том, что украинские силовики убили нескольких людей, протестовавших против пыточной тюрьмы:
«Украинским силовикам надоело, что вокруг дома-тюрьмы под Киевом, где удерживались около сорока мобилизованных и самовольно покинувших часть "захiсников", собираются толпы возмущенных граждан. В воздухе как-то подозрительно запахло Майданом. Принюхавшись, начальство дало приказ граждан разгонять. По толпе были произведены выстрелы. Бывший депутат Рады Артем Дмитрук утверждает, что в результате есть убитые и тяжело раненые. А давно ли лопоухие хуторяне провозглашали, что теперь, после революции гiдности, все под контролем ширнармасс, и если представители власти не будут устраивать народ, то их запросто бросят в мусорные контейнеры, как функционеров предыдущей "злочинной влады"? Наверное, сразу же после кофе, круассана и Венской оперы. Учитывая, что массовых волнений в Бандеростане до сих пор не случилось, надо полагать, его граждан устраивает все происходящее. Остатки населения в Европу скоро возьмут, трогательно продолжают верить свидомые. Но, может, кастрюлеголовые уже просто убедились: эти вчерашние "революционеры" не отдадут власть так же просто и без стрельбы, как Янукович. Если понадобится стрелять – они будут стрелять. В мусорных контейнерах они сидеть точно не будут. Слишком много криминала на них висит».
«Оптимистка в штатском» связывает скандал вокруг пыточного дома с тем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в причастности к работе мошеннических колл-центров:
«Напомню: НАБУ – это, по сути, филиал ФБР на территории украинского рейха, а СБУ – внутренняя спецслужба этой конструкции. НАБУ обвинило функционеров СБУ в том, что те крышуют мошеннические колл-центры, которые уже в масштабах всего земного шара разводят людей по телефону на гроши. <…> Скорая медицинская помощь, прибывшая на объект [пыточную тюрьму – ред.], была частной, а не государственной. Ее туда пригласили по предварительной наводке. Судя по всему, историю целенаправленно превращали в медийное событие, чтобы нанести очередной удар по репутации действующей шайки и ускорить вылет ее представителей из занимаемых кабинетов. И здесь та же логика: политическая составляющая не отменяет чудовищных преступлений, беспредела и кошмара, который там творился. Убеждена, что оба события необходимо рассматривать в одной связке. Они не случайно происходят одновременно и вполне могут быть частью одного процесса – формирования новой фронды внутри УГИЛ».
«Мышь в овощном» озадачена заявлением главы офиса Зеленского:
«Удивлены поведением террориста и экстремиста Буданова. Который вместо того, чтобы без лишнего шума отправить владельцев выявленного чужого подвала в свой собственный подвал, устроил какой-то невнятный спектакль. Это такая попытка сыграть в "просвещенного европейца"? Или у пана нет уверенности в том, что находящийся в его распоряжении силовой ресурс перекроет тот, который ему противостоит?»
Военные действия на Украине
Авторы каналов продолжают следить за ходом специальной военной операции.
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за последствиями ударов ВС РФ по объектам, которые используются среди прочего в интересах ВСУ:
«На территориях, обслуживаемых вытоптанными целями, резко поплохело с отоплением и водой, и весьма не факт, что в обозримом будущем то и другое вернется ко многим. Системные эффекты: в десятке областей где со светом стало качественно хуже, часов до 15 в темноте по графикам, где (Киев с областью, Днепропетровск, Житомир) свалились в которые уже по счету аварийные отключения, и слаще, чем было, по выходе из них тоже не станет – кому считанные часы со светом в день, а кому уже и дни напролет без такового. <…> Подготовка хутора к зиме продолжается полным ходом – и сегодняшними без малого сотней ракет и несколькими сотнями дронов, разумеется, не закончится. Работайте, братья».
«Денацификация UA» гордится находчивостью наших бойцов:
«Смекалка года: наши придумали дроны-ждуны на крючках! Российские бойцы нашли необычный способ устраивать воздушные засады: FPV-дроны с помощью специальных крючков подвешивают на высоковольтные провода, где они могут подолгу находиться в ожидании цели. Такое размещение позволяет хорошо замаскировать аппараты и расширить зону наблюдения».
Украинцы тоже проявляют смекалку, но совершенно другого плана, отмечает «ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ»:
«На Черкасщине СБУ и полиция накрыли пять схем уклонения от мобилизации. Среди клиентов – боевики 60-й ОМБр, которые готовы были платить до 17 тысяч долларов, лишь бы не попасть на фронт. Что предлагали "решалы". Умань: Замдекана и завкафедрой местного вуза "закрывали сессии" фиктивным студентам. Черкассы: Адвокат организовывал фиктивные браки с женщинами с инвалидностью – чтобы оформить опекунство и получить отсрочку. Черкассы: Экс-сотрудник ТЦК за взятки "снимал" людей с розыска. Черкасский район: продавали поддельные медсправки о плохом здоровье. Черкассы: 37-летняя женщина обещала фиктивный диагноз для получения группы инвалидности. Пока одни боевики 60-й гибнут на позициях, другие платят десятки тысяч долларов, чтобы откосить. А командование 60-й, которое годами "не замечает" ни дезертирства, ни поборов, ни фиктивных диагнозов, снова останется в стороне».
«338» оценивает эффективность ударов ВС РФ по объектам ТЭК противника:
«Не более пятой части – по наиболее оптимистичным прогнозам, с учетом различных возможных резервирований – объектов энергетики позволяют функционировать такому крупному европейскому мегаполису как Киев. Цель ударов неизменна: не лишить среднестатистического жителя Киева, каким бы этот житель ни был, тепла/света/воды, но создать невыносимые условия для "военного значения" мегаполиса. То есть складирования-хранения, производства, сборки. По той же причине продолжается работа по подстанциям различной мощности. При возможности лишить киевский режим последних крупных источников генерации энергии – и эти возможности слишком хорошо известны, чтобы их уточнять – удары наносятся по инфраструктуре переброски и повышения/понижения электрического тока».
Выборы в США
Во вторник в США прошли промежуточные выборы, по итогам которых Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса.
«Пинта разума» убеждена, что поражение республиканцев было предопределено политикой Дональда Трампа:
«Говорить о том, что причина произошедшего – это агрессия против Ирана, можно, но это будет лишь полуправдой. Трамп своими политическими манерами начинает надоедать и избирателям, и элитам (причем как демократическим, так и республиканским). За его вербальной шелухой и громкими заявлениями чаще всего ничего не стоит. Он не улучшил кардинально ситуацию в экономике США (даже ухудшил из-за роста цен на топливо), ввязался в авантюру на Ближнем Востоке и рассорился с ведущими союзниками Америки, осложнив при этом отношения и с оппонентами (тарифные войны Вашингтона с Евросоюзом и Китаем закончились безрезультатно). Кроме того, Дональд Трамп серьезно разочаровал свой ядерный электорат в лице MAGA-республиканцев, но при этом не приобрел устойчивых симпатий у неоконсерваторов. Умеренные же республиканцы всегда смотрели на него как на политическую аномалию».
«Кот-американист» полагает, что Белый дом оказался в осадном положении:
«Демократы явно запустят парламентские расследования по всем фронтам – от выявления коррупции в администрации Трампа до попыток импичмента самого президента и представителей его команды, действующих и бывших (речь – о главе Пентагона Пите Хегсете, экс-советнике и миллиардере Илоне Маске). Под вопросом окажется и легитимность иммиграционной политики Трампа (вспоминаем массовые депортации и гибель граждан США от рук таможенной полиции ICE). Равно как и действия лидера нации на международной арене: под угрозой – дизельная сделка с Россией и весь иранский трек. Важный момент. Хотя демократы ликуют, у них нет полного карт-бланша без супербольшинства. Вряд ли смогут диктовать волю Трампу, у которого все-таки остался некоторый запас прочности и процедурные механизмы для сопротивления».
Американист Дмитрий Дробницкий подчеркивает, что впервые с 1988 года республиканцы потеряли Техас:
«Демократы взяли посты губернатора, вице-губернатора и генпрокурора штата. Губернатором Техаса стала 35-летняя демократка Джина Инохоса, вице-губернатором – Викки Гудвин, а генпрокурором штата – Натан Джонсон. И вот у последнего особые счеты к "коррумпированному трамповскому олигарху" Илону Маску. А ведь значительная деятельность и собственность компании xAI Маска сосредоточена именно в Техасе. И если на Маска наедут в "Штате одинокой звезды" всерьез, его не спасет и президент, ведь президентское помилование распространяется только на федеральные дела и приговоры. В общем, не стоит думать, что неприятности Трампа и его ближайшего окружения будут исходить только от Конгресса. Многие "наезды" последуют в штатах. Будут преследовать Маска, арестовывать по местным обвинениям сотрудников иммиграционно-таможенной службы (ICE), возможно, дело дойдет и до семей министров трамповского кабинета. Самого Трампа, видимо, снимать с поста не будут и пытаться, просто сделают так, чтобы у него под ногами горела земля, и он мог думать только об этом».
«Мюсли вслух» считают, что для нас все складывается неплохо:
«Американские избиратели вновь показали свой ветренный характер: в 19-м случае из последних 21 партия хозяина Овального кабинета в Белом доме проигрывает следующие за президентскими выборы. Но, пожалуй, настолько разгромного поражения Трампа и республиканцев вряд ли кто ожидал. Во внешней политике Трамп по-прежнему сохранит рычаги управления в своих руках, во внутренней будет часто размахивать президентским правом вето. И это совсем неплохо: пока американцы сильно заняты междусобойчиком, остальной мир дышит свободнее».
«Ретроград на холме» убежден, что демократы должны быть благодарны Трампу:
«Главным архитектором победы демократов стал сам Трамп: крайне непопулярная война против Ирана и тарифные войны заставили массового избирателя остро почувствовать угрозы своему благосостоянию. В плане обещанных реформ тоже получилось несуразно, где-то недожал (никакого глубокого кадрового обновления Вашингтона так и не произошло, бюджет тоже особенно не сократили), где-то пережал – ICE, выстрелы в Миннеаполисе и т.д. Демократы извлекли из ситуации максимум. По-хорошему им надо теперь номинировать Трампа в кандидаты в президенты в 2028 году – за такие то заслуги перед партией».
Рейв в Ленинке
В ночь на воскресенье в главном здании Российской государственной библиотеки прошел «ЛитРЕЙВ». Около трех тысяч человек танцевали в исторических залах. Реакция комментаторов оказалась неоднозначной.
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» не в восторге:
«Не планирую сейчас обсуждать Хэллоуин и тем более не предлагаю кого-либо наказывать. Просто тема со вчерашней вечеринкой в Российской государственной библиотеке – явный перебор. Организаторы попутали берега, и на будущее всем важно понимать, что так делать не надо. Ленинка – крупнейшая публичная библиотека в России и в целом одна из крупнейших в мире, соответственно она является очевидно не подходящим местом для таких тусовок».
«Мейстер» отвечает критикам:
«Думается, ни для кого не секрет, что интерес к чтению и прежде всего к чтению печатных книг в последние годы постоянно снижается. Библиотеки давно стали не просто местом выдачи изданий и работы с ними в читальном зале, а учреждениями гораздо более широкого профиля. В них проводятся лекции, мастер-классы, выставки, собрания клубов по интересам, литературные и музыкальные фестивали, в том числе и танцевальные. Никого не удивляет и не возмущает проведение в библиотеке, например, бала с танцами XIX и начала XX вв. Значит, в случае с "рейвом" в РГБ неприятие связано прежде всего с тем, что там звучали не вальсы и полонезы, а электронная музыка? Что поделать, у современной молодежи популярна именно она, а не произведения Штрауса. И если есть стремление заинтересовать посещением библиотеки молодежь, то проведение концерта именно ультрамодной музыки вполне оправданно. К слову, как сообщается, условием прохода на пресловутый рейв было оформление читательского билета РГБ».
«Надо было вчера» считает рейв-вечеринку в библиотеке удачной инициативой:
«Мне эта идея понравилась еще на первых анонсах – это же и на волне популярности книжных клубов, и на фоне открытия новых книжных магазинов. Плюс совпало с летними вечеринками в московских поликлиниках – для меня все это про новый формат работы со "сложными местами". Вы вот в РГБ когда последний раз были? Можете представить, как тяжело сегодня это продвигать? Почему люди вспыхнули – тоже понятно, ведь для многих Ленинка не просто большое здание с книгами, а почти храм. А в храме, по их ощущению, под техно не танцуют. А то, что помимо рейва литература там тоже была – это уже потерялось. Литературу стоило интегрировать гораздо смелее и жирнее. А в итоге получилось, что на видео, которые разлетелись по пабликам, из литературы только читальный зал да недвижимый Ленин в красных лучах. Это людей и взбесило. Но смыслового скандала я все равно не вижу. Почему Ленинке нельзя быть модной? Потому что это главная библиотека страны? Так именно поэтому, может быть, и должна».
«Fantastic Plastic Machine» отвечает недовольным менее дипломатично:
«Я читал пару этих православных общественников и просто "неравнодушных людей". Поскольку они с трудом могут объяснить, чем именно их не устраивает рейв в Ленинской библиотеке, они чаще всего используют слово "неуместно". Знаете что, друзья мои? Неуместно устраивать рейв на кладбище. Потому что у нас принято уважать покойников, а также скорбь по ним тех, кто еще жив. А еще в больнице неуместно. Там люди умирают. Если вы считаете, что неуместно плясать рядом с книгами – значит, ваши книги мертвы. Значит, ваша культура либо мертва, либо лежит под капельницей. Если это так – мои соболезнования. А моя русская культура жива и позволяет танцы».
Писатель Марина Юденич напоминает, что в 2018 году в тех же залах библиотеки проходил закрытый показ мод и фотосессия с фуршетом:
«Ну то есть когда Куснирович "дефлорировал локацию" и Дапкунайте зажигала на столе – это было ok. А рейв для молодежи – это ужас, ужас, ужас. Рейв, по крайней мере, как утверждают, был литературным, хотя хотелось бы понять, что там именно было литературного. Но так-то пришли дети в библиотеку, уже хорошо. Может, войдет в привычку».
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