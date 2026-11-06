Телеграм: Пыточный дом под Киевом и провал республиканцев

В России отпраздновали День народного единства, в США выбирали членов Конгресса, в Ленинской библиотеке в Москве устроили вечеринку, а под Киевом пытали людей.

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День народного единства

4 ноября Россия отметила День народного единства.

Журналист Дмитрий Самойлов размышляет:

«А существует ли российская нация? Вопрос, конечно, провокационный: слово "нация" у нас обычно связывают с языком, происхождением и культурой. Есть и другое значение – политическое сообщество граждан. Английское national часто переводится как "общегосударственный". В этом смысле российская нация – люди разных народов и регионов, которых связывают общая страна и ответственность за нее. День народного единства отсылает к событиям Смутного времени. В Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин организовал сбор средств на ополчение; военным руководителем стал князь Дмитрий Пожарский. К походу присоединились люди из разных городов и сословий. В 1612 году ополчение освободило Москву от польского гарнизона. Самоорганизация здесь была вполне буквальной: люди собирали деньги, снаряжали войско и принимали общее решение. Горизонтальные связи победили польскую вертикальную интеграцию, если угодно. Понятие современной политической нации сложилось позже. Поэтому "день рождения" – скорее метафора. Но метафора, отсылающая к важному событию, к утверждению о потенциальной возможности согласованного действия. Единомыслие здесь – общая готовность отвечать за страну. Вполне практическая разновидность единства».

«Доктор Z прописал» поздравляет соотечественников:

«Сплоченность общества наш главный ресурс, основа для движения вперед. Доказано – и неоднократно – отечественной историей. Конечно, за общими результатами всегда стоят конкретные люди. Те, кто делает свою работу, поддерживает коллег и не проходит мимо, когда нужна помощь. Из этого складывается и коллектив, и страна в целом. С праздником, уважаемые соотечественники!»

Депутат Госдумы Эдуард Казымов пишет об объединяющей роли культуры:

«Побывал на праздничном концерте, посвященном Дню народного единства, в культурном центре "Салют" Северо-Западного административного округа Москвы. В своем выступлении отметил, что сила России заключается в единстве и взаимном уважении людей разных национальностей. Концерт стал отражением многообразия нашей страны. Звучали татарские народные песни, были представлены танцы народов Севера, выступили артисты из Башкортостана, прозвучало стихотворение на чувашском языке. У каждого народа свои язык, история и традиции, но всех нас объединяет общая Родина. Это богатство важно беречь и передавать следующим поколениям».

«Птичья ягода» рассуждает образно:

«Смотришь на лес сверху – каждое дерево само по себе. А копни поглубже – корни сплелись и держат друг друга, и в бурю стоят вместе. Поодиночке-то деревья ветер валит, а лес стоит. Так, может, и не лес это вовсе, а одно большое дерево? Дерево… Символ мироздания у многих народов. И совсем не зря. Мы, как множество веточек, продолжаемся непрерывно из одного ствола. И иногда отрастаем так далеко друг от друга, что кажется, нет никакой связи и ничего общего. Но переруби основу – все погибнет. И та основа – наше Государство Российское. Наверное, именно об этом важно помнить и не ломать нашу сложную и богатую экосистему глупым порывом, острым словом, пагубным вмешательством и разрушительным бездействием. А государству нашему пожелаю действовать вдумчиво, сохранять и укреплять доверие граждан. Потому что чем выше доверие, тем плотнее ряды и меньше влияния у всяких там… залетных козлов. С праздником!»

В праздничный день Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды. «Темник» делится наблюдениями:

«Глава государства делает акцент на поощрении тех акторов, чья деятельность направлена на поддержку суверенитета и авторитета страны. Причем не только в пределах ее границ, но и в глобальном масштабе. Список лауреатов наглядно демонстрирует этот двуединый подход. Во внутренней политике фокус сделан на просветительских проектах, работающих с исторической памятью (как, например, сеть парков "Россия – моя история"). На внешнем контуре ключевой задачей выступает защита соотечественников и народная дипломатия. Выбор в качестве награждаемых лидера Приднестровья, а также общественных и деловых деятелей из Италии, Китая, Казахстана и Армении показывает: вопреки попыткам изоляции у Москвы сохраняется широкая сеть лояльных зарубежных партнеров и единомышленников. Подобный формат церемонии транслирует четкий месседж. Усилия по продвижению русской культуры и защите национальных интересов не остаются незамеченными и обязательно найдут поддержку со стороны руководства страны. Получается эффективное положительное подкрепление».


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Пыточная тюрьма под Киевом

На этой неделе стало известно о тайной пыточной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева, где удерживали десятки украинских мужчин, не желавших служить в ВСУ. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в стране «таких зданий много». Киевский суд арестовал медработницу и водителя скорой помощи, которые прибыли к тюрьме, чтобы помочь избитым людям.

«Коты и кошка Крамника» не удивлены:

«Силовые структуры демократического государства, пользующегося безусловной поддержкой НАТО и ЕС, открыто зарабатывают вымогательством и захватом заложников, сопровождая этот процесс многочисленными убийствами собственных сограждан без каких-либо правовых последствий. Нет, я не открываю ничего нового и ничему не удивляюсь, я констатирую».

Политолог Павел Данилин соглашается:

«Все так удивляются пыточной тюрьме в Киеве, как будто это не в традициях щирых щеневмерликов? "Библиотека" в Мариуполе, Бабий Яр в Киеве, Львов, Хатынь и Волынь не дадут соврать. Как может без пыточных существовать это убл... недогосударство? Да никак».

«Всевидящее око» комментирует информацию о том, что украинские силовики убили нескольких людей, протестовавших против пыточной тюрьмы:

«Украинским силовикам надоело, что вокруг дома-тюрьмы под Киевом, где удерживались около сорока мобилизованных и самовольно покинувших часть "захiсников", собираются толпы возмущенных граждан. В воздухе как-то подозрительно запахло Майданом. Принюхавшись, начальство дало приказ граждан разгонять. По толпе были произведены выстрелы. Бывший депутат Рады Артем Дмитрук утверждает, что в результате есть убитые и тяжело раненые. А давно ли лопоухие хуторяне провозглашали, что теперь, после революции гiдности, все под контролем ширнармасс, и если представители власти не будут устраивать народ, то их запросто бросят в мусорные контейнеры, как функционеров предыдущей "злочинной влады"? Наверное, сразу же после кофе, круассана и Венской оперы. Учитывая, что массовых волнений в Бандеростане до сих пор не случилось, надо полагать, его граждан устраивает все происходящее. Остатки населения в Европу скоро возьмут, трогательно продолжают верить свидомые. Но, может, кастрюлеголовые уже просто убедились: эти вчерашние "революционеры" не отдадут власть так же просто и без стрельбы, как Янукович. Если понадобится стрелять – они будут стрелять. В мусорных контейнерах они сидеть точно не будут. Слишком много криминала на них висит».

«Оптимистка в штатском» связывает скандал вокруг пыточного дома с тем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в причастности к работе мошеннических колл-центров:

«Напомню: НАБУ – это, по сути, филиал ФБР на территории украинского рейха, а СБУ – внутренняя спецслужба этой конструкции. НАБУ обвинило функционеров СБУ в том, что те крышуют мошеннические колл-центры, которые уже в масштабах всего земного шара разводят людей по телефону на гроши. <…> Скорая медицинская помощь, прибывшая на объект [пыточную тюрьму – ред.], была частной, а не государственной. Ее туда пригласили по предварительной наводке. Судя по всему, историю целенаправленно превращали в медийное событие, чтобы нанести очередной удар по репутации действующей шайки и ускорить вылет ее представителей из занимаемых кабинетов. И здесь та же логика: политическая составляющая не отменяет чудовищных преступлений, беспредела и кошмара, который там творился. Убеждена, что оба события необходимо рассматривать в одной связке. Они не случайно происходят одновременно и вполне могут быть частью одного процесса – формирования новой фронды внутри УГИЛ».

«Мышь в овощном» озадачена заявлением главы офиса Зеленского:

«Удивлены поведением террориста и экстремиста Буданова. Который вместо того, чтобы без лишнего шума отправить владельцев выявленного чужого подвала в свой собственный подвал, устроил какой-то невнятный спектакль. Это такая попытка сыграть в "просвещенного европейца"? Или у пана нет уверенности в том, что находящийся в его распоряжении силовой ресурс перекроет тот, который ему противостоит?»


3

Военные действия на Украине

Авторы каналов продолжают следить за ходом специальной военной операции.

«АДЕКВАТ Z» наблюдает за последствиями ударов ВС РФ по объектам, которые используются среди прочего в интересах ВСУ:

«На территориях, обслуживаемых вытоптанными целями, резко поплохело с отоплением и водой, и весьма не факт, что в обозримом будущем то и другое вернется ко многим. Системные эффекты: в десятке областей где со светом стало качественно хуже, часов до 15 в темноте по графикам, где (Киев с областью, Днепропетровск, Житомир) свалились в которые уже по счету аварийные отключения, и слаще, чем было, по выходе из них тоже не станет – кому считанные часы со светом в день, а кому уже и дни напролет без такового. <…> Подготовка хутора к зиме продолжается полным ходом – и сегодняшними без малого сотней ракет и несколькими сотнями дронов, разумеется, не закончится. Работайте, братья».

«Денацификация UA» гордится находчивостью наших бойцов:

«Смекалка года: наши придумали дроны-ждуны на крючках! Российские бойцы нашли необычный способ устраивать воздушные засады: FPV-дроны с помощью специальных крючков подвешивают на высоковольтные провода, где они могут подолгу находиться в ожидании цели. Такое размещение позволяет хорошо замаскировать аппараты и расширить зону наблюдения».

Украинцы тоже проявляют смекалку, но совершенно другого плана, отмечает «ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ»:

«На Черкасщине СБУ и полиция накрыли пять схем уклонения от мобилизации. Среди клиентов – боевики 60-й ОМБр, которые готовы были платить до 17 тысяч долларов, лишь бы не попасть на фронт. Что предлагали "решалы". Умань: Замдекана и завкафедрой местного вуза "закрывали сессии" фиктивным студентам. Черкассы: Адвокат организовывал фиктивные браки с женщинами с инвалидностью – чтобы оформить опекунство и получить отсрочку. Черкассы: Экс-сотрудник ТЦК за взятки "снимал" людей с розыска. Черкасский район: продавали поддельные медсправки о плохом здоровье. Черкассы: 37-летняя женщина обещала фиктивный диагноз для получения группы инвалидности. Пока одни боевики 60-й гибнут на позициях, другие платят десятки тысяч долларов, чтобы откосить. А командование 60-й, которое годами "не замечает" ни дезертирства, ни поборов, ни фиктивных диагнозов, снова останется в стороне».

«338» оценивает эффективность ударов ВС РФ по объектам ТЭК противника:

«Не более пятой части – по наиболее оптимистичным прогнозам, с учетом различных возможных резервирований – объектов энергетики позволяют функционировать такому крупному европейскому мегаполису как Киев. Цель ударов неизменна: не лишить среднестатистического жителя Киева, каким бы этот житель ни был, тепла/света/воды, но создать невыносимые условия для "военного значения" мегаполиса. То есть складирования-хранения, производства, сборки. По той же причине продолжается работа по подстанциям различной мощности. При возможности лишить киевский режим последних крупных источников генерации энергии – и эти возможности слишком хорошо известны, чтобы их уточнять – удары наносятся по инфраструктуре переброски и повышения/понижения электрического тока». 


4

Выборы в США

Во вторник в США прошли промежуточные выборы, по итогам которых Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса.

«Пинта разума» убеждена, что поражение республиканцев было предопределено политикой Дональда Трампа:

«Говорить о том, что причина произошедшего – это агрессия против Ирана, можно, но это будет лишь полуправдой. Трамп своими политическими манерами начинает надоедать и избирателям, и элитам (причем как демократическим, так и республиканским). За его вербальной шелухой и громкими заявлениями чаще всего ничего не стоит. Он не улучшил кардинально ситуацию в экономике США (даже ухудшил из-за роста цен на топливо), ввязался в авантюру на Ближнем Востоке и рассорился с ведущими союзниками Америки, осложнив при этом отношения и с оппонентами (тарифные войны Вашингтона с Евросоюзом и Китаем закончились безрезультатно). Кроме того, Дональд Трамп серьезно разочаровал свой ядерный электорат в лице MAGA-республиканцев, но при этом не приобрел устойчивых симпатий у неоконсерваторов. Умеренные же республиканцы всегда смотрели на него как на политическую аномалию».

«Кот-американист» полагает, что Белый дом оказался в осадном положении:

«Демократы явно запустят парламентские расследования по всем фронтам – от выявления коррупции в администрации Трампа до попыток импичмента самого президента и представителей его команды, действующих и бывших (речь – о главе Пентагона Пите Хегсете, экс-советнике и миллиардере Илоне Маске). Под вопросом окажется и легитимность иммиграционной политики Трампа (вспоминаем массовые депортации и гибель граждан США от рук таможенной полиции ICE). Равно как и действия лидера нации на международной арене: под угрозой – дизельная сделка с Россией и весь иранский трек. Важный момент. Хотя демократы ликуют, у них нет полного карт-бланша без супербольшинства. Вряд ли смогут диктовать волю Трампу, у которого все-таки остался некоторый запас прочности и процедурные механизмы для сопротивления».

Американист Дмитрий Дробницкий подчеркивает, что впервые с 1988 года республиканцы потеряли Техас:

«Демократы взяли посты губернатора, вице-губернатора и генпрокурора штата. Губернатором Техаса стала 35-летняя демократка Джина Инохоса, вице-губернатором – Викки Гудвин, а генпрокурором штата – Натан Джонсон. И вот у последнего особые счеты к "коррумпированному трамповскому олигарху" Илону Маску. А ведь значительная деятельность и собственность компании xAI Маска сосредоточена именно в Техасе. И если на Маска наедут в "Штате одинокой звезды" всерьез, его не спасет и президент, ведь президентское помилование распространяется только на федеральные дела и приговоры. В общем, не стоит думать, что неприятности Трампа и его ближайшего окружения будут исходить только от Конгресса. Многие "наезды" последуют в штатах. Будут преследовать Маска, арестовывать по местным обвинениям сотрудников иммиграционно-таможенной службы (ICE), возможно, дело дойдет и до семей министров трамповского кабинета. Самого Трампа, видимо, снимать с поста не будут и пытаться, просто сделают так, чтобы у него под ногами горела земля, и он мог думать только об этом».

«Мюсли вслух» считают, что для нас все складывается неплохо:

«Американские избиратели вновь показали свой ветренный характер: в 19-м случае из последних 21 партия хозяина Овального кабинета в Белом доме проигрывает следующие за президентскими выборы. Но, пожалуй, настолько разгромного поражения Трампа и республиканцев вряд ли кто ожидал. Во внешней политике Трамп по-прежнему сохранит рычаги управления в своих руках, во внутренней будет часто размахивать президентским правом вето. И это совсем неплохо: пока американцы сильно заняты междусобойчиком, остальной мир дышит свободнее».

«Ретроград на холме» убежден, что демократы должны быть благодарны Трампу:

«Главным архитектором победы демократов стал сам Трамп: крайне непопулярная война против Ирана и тарифные войны заставили массового избирателя остро почувствовать угрозы своему благосостоянию. В плане обещанных реформ тоже получилось несуразно, где-то недожал (никакого глубокого кадрового обновления Вашингтона так и не произошло, бюджет тоже особенно не сократили), где-то пережал – ICE, выстрелы в Миннеаполисе и т.д. Демократы извлекли из ситуации максимум. По-хорошему им надо теперь номинировать Трампа в кандидаты в президенты в 2028 году – за такие то заслуги перед партией».


5

Рейв в Ленинке

В ночь на воскресенье в главном здании Российской государственной библиотеки прошел «ЛитРЕЙВ». Около трех тысяч человек танцевали в исторических залах. Реакция комментаторов оказалась неоднозначной.

«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» не в восторге:

«Не планирую сейчас обсуждать Хэллоуин и тем более не предлагаю кого-либо наказывать. Просто тема со вчерашней вечеринкой в Российской государственной библиотеке – явный перебор. Организаторы попутали берега, и на будущее всем важно понимать, что так делать не надо. Ленинка – крупнейшая публичная библиотека в России и в целом одна из крупнейших в мире, соответственно она является очевидно не подходящим местом для таких тусовок».

«Мейстер» отвечает критикам:

«Думается, ни для кого не секрет, что интерес к чтению и прежде всего к чтению печатных книг в последние годы постоянно снижается. Библиотеки давно стали не просто местом выдачи изданий и работы с ними в читальном зале, а учреждениями гораздо более широкого профиля. В них проводятся лекции, мастер-классы, выставки, собрания клубов по интересам, литературные и музыкальные фестивали, в том числе и танцевальные. Никого не удивляет и не возмущает проведение в библиотеке, например, бала с танцами XIX и начала XX вв. Значит, в случае с "рейвом" в РГБ неприятие связано прежде всего с тем, что там звучали не вальсы и полонезы, а электронная музыка? Что поделать, у современной молодежи популярна именно она, а не произведения Штрауса. И если есть стремление заинтересовать посещением библиотеки молодежь, то проведение концерта именно ультрамодной музыки вполне оправданно. К слову, как сообщается, условием прохода на пресловутый рейв было оформление читательского билета РГБ».

«Надо было вчера» считает рейв-вечеринку в библиотеке удачной инициативой:

«Мне эта идея понравилась еще на первых анонсах – это же и на волне популярности книжных клубов, и на фоне открытия новых книжных магазинов. Плюс совпало с летними вечеринками в московских поликлиниках – для меня все это про новый формат работы со "сложными местами". Вы вот в РГБ когда последний раз были? Можете представить, как тяжело сегодня это продвигать? Почему люди вспыхнули – тоже понятно, ведь для многих Ленинка не просто большое здание с книгами, а почти храм. А в храме, по их ощущению, под техно не танцуют. А то, что помимо рейва литература там тоже была – это уже потерялось. Литературу стоило интегрировать гораздо смелее и жирнее. А в итоге получилось, что на видео, которые разлетелись по пабликам, из литературы только читальный зал да недвижимый Ленин в красных лучах. Это людей и взбесило. Но смыслового скандала я все равно не вижу. Почему Ленинке нельзя быть модной? Потому что это главная библиотека страны? Так именно поэтому, может быть, и должна».

«Fantastic Plastic Machine» отвечает недовольным менее дипломатично:

«Я читал пару этих православных общественников и просто "неравнодушных людей". Поскольку они с трудом могут объяснить, чем именно их не устраивает рейв в Ленинской библиотеке, они чаще всего используют слово "неуместно". Знаете что, друзья мои? Неуместно устраивать рейв на кладбище. Потому что у нас принято уважать покойников, а также скорбь по ним тех, кто еще жив. А еще в больнице неуместно. Там люди умирают. Если вы считаете, что неуместно плясать рядом с книгами – значит, ваши книги мертвы. Значит, ваша культура либо мертва, либо лежит под капельницей. Если это так – мои соболезнования. А моя русская культура жива и позволяет танцы».

Писатель Марина Юденич напоминает, что в 2018 году в тех же залах библиотеки проходил закрытый показ мод и фотосессия с фуршетом:

«Ну то есть когда Куснирович "дефлорировал локацию" и Дапкунайте зажигала на столе – это было ok. А рейв для молодежи – это ужас, ужас, ужас. Рейв, по крайней мере, как утверждают, был литературным, хотя хотелось бы понять, что там именно было литературного. Но так-то пришли дети в библиотеку, уже хорошо. Может, войдет в привычку». 


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ФОТО: AP / ТАСС
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