Райкина оставила в наследство пятикомнатную квартиру в Москве

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла 3 ноября на 89-м году жизни по естественным причинам. Причем она до последнего пребывала в сознании.



Самым известным адресом семьи считается пятикомнатная квартира в Благовещенском переулке, 5. Жилье выделил ее отцу Аркадию Леонид Брежнев в 1966-м. В советские годы стены дома украшали картины известных художников, в том числе портрет Майи Плисецкой кисти Арутюна Галенца.



После смерти Аркадия Исааковича и его супруги помещением распоряжались дети, Екатерина проводила там много времени. В последние годы она вела закрытый образ жизни и занималась систематизацией архивов отца.



Единственным официальным наследником первой очереди остается сын актрисы Алексей Яковлев. Публичных споров вокруг недвижимости и сбережений нет.

