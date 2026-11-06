Райкина оставила в наследство пятикомнатную квартиру в Москве
Единственным наследником первой очереди является сын актрисы Алексей Яковлев. Публичных споров вокруг недвижимости и сбережений нет, сообщает aif.ru.
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла 3 ноября на 89-м году жизни по естественным причинам. Причем она до последнего пребывала в сознании.
Самым известным адресом семьи считается пятикомнатная квартира в Благовещенском переулке, 5. Жилье выделил ее отцу Аркадию Леонид Брежнев в 1966-м. В советские годы стены дома украшали картины известных художников, в том числе портрет Майи Плисецкой кисти Арутюна Галенца.
После смерти Аркадия Исааковича и его супруги помещением распоряжались дети, Екатерина проводила там много времени. В последние годы она вела закрытый образ жизни и занималась систематизацией архивов отца.
Единственным официальным наследником первой очереди остается сын актрисы Алексей Яковлев. Публичных споров вокруг недвижимости и сбережений нет.
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