В РФ назвали ожидаемый размер разовой выплаты пенсионных накоплений в 2027 году

Порог пенсионных накоплений, которые можно получить одной выплатой, в 2027 году может увеличиться до 469 665 рублей — против 439 776 в 2026-м. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская.

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По словам специалиста, речь идет о предельной сумме для определения формы выплаты, а не о фиксированной прибавке каждому гражданину. Человек получает средства, сформированные на его счете.

Лимит пересматривают ежегодно. Ожидаемый порог рассчитывают исходя из прожиточного минимума 17 395 рублей и периода выплаты 270 месяцев. Если расчетная ежемесячная накопительная пенсия не превышает 10% первого федерального показателя, деньги можно получить сразу. Если превышает — назначаются пожизненные переводы.

По общему правилу за накоплениями могут обращаться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет при соблюдении условий. Для имеющих право на досрочную пенсию предусмотрены исключения.

Начать Каменская рекомендует с выписки из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах». Она покажет, где находятся накопления — в СФР или НПФ. Заявление на выплату подают в тот фонд, где формируются накопления.

На днях сообщали, что в Госдуме предложили индексировать такие выплаты с 1 января вместо 1 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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