В РФ назвали ожидаемый размер разовой выплаты пенсионных накоплений в 2027 году
Порог пенсионных накоплений, которые можно получить одной выплатой, в 2027 году может увеличиться до 469 665 рублей — против 439 776 в 2026-м. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская.
По словам специалиста, речь идет о предельной сумме для определения формы выплаты, а не о фиксированной прибавке каждому гражданину. Человек получает средства, сформированные на его счете.
Лимит пересматривают ежегодно. Ожидаемый порог рассчитывают исходя из прожиточного минимума 17 395 рублей и периода выплаты 270 месяцев. Если расчетная ежемесячная накопительная пенсия не превышает 10% первого федерального показателя, деньги можно получить сразу. Если превышает — назначаются пожизненные переводы.
По общему правилу за накоплениями могут обращаться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет при соблюдении условий. Для имеющих право на досрочную пенсию предусмотрены исключения.
Начать Каменская рекомендует с выписки из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах». Она покажет, где находятся накопления — в СФР или НПФ. Заявление на выплату подают в тот фонд, где формируются накопления.
На днях сообщали, что в Госдуме предложили индексировать такие выплаты с 1 января вместо 1 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Заплатят жильцы? Почему управляющие компании увеличили сборы с операторов
- В Каменске-Уральском девушка чудом увернулась от кусков крыши в непогоду
- Путин ввел две новые должности в Минобороны
- «Без волос и с ожогами!»: Чем грозит подрыв муки ради эффектного рилса
- СМИ: Рютте намекнул на территориальные уступки Украины ради мира
- Врач-онколог перечислила скрытые симптомы рака
- Райкина оставила в наследство пятикомнатную квартиру в Москве
- Только экспертиза: Летняя резина зимой не делает водителя автоматически виновным
- Пушилин: До победы в спецоперации осталось «очень немного»
- Собчак запретили открывать новый бизнес в РФ до 2029 года