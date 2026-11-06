Собчак запретили открывать новый бизнес в РФ до 2029 года

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года из-за действий ее компании ООО «Ши». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФНС.

Журналистка Собчак прошлась в образе альтушки по Китай-городу в Москве

Организация внесла недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени фирмы. Ограничение ввели в конце прошлого месяца, оно действует до 29 октября 2029-го.

У Собчак есть еще четыре компании: две относятся к сфере рекламных агентств, столько же — к ресторанному бизнесу. По закону налоговая может отказать в регистрации нового, если владелец или глава ранее владел контролирующей долей либо руководил предприятием с записью о недостоверности данных.

Ранее суд привлек Собчак к ответственности за неуплату административного штрафа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ксения СобчакФНСБизнес

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