Собчак запретили открывать новый бизнес в РФ до 2029 года

Организация внесла недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени фирмы. Ограничение ввели в конце прошлого месяца, оно действует до 29 октября 2029-го.



У Собчак есть еще четыре компании: две относятся к сфере рекламных агентств, столько же — к ресторанному бизнесу. По закону налоговая может отказать в регистрации нового, если владелец или глава ранее владел контролирующей долей либо руководил предприятием с записью о недостоверности данных.



Ранее суд привлек Собчак к ответственности за неуплату административного штрафа.

