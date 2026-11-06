Обычно на сгенерированных видео герои могут быть слегка заторможены, что отличает их от реальных людей, также нужно обращать внимание на качество звука и фон, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

Злоумышленники начали использовать созданные нейросетями копии внешности и голоса директора Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяны Черниговской для рекламы товаров и продажи онлайн-курсов. Мошенники генерируют поддельные видеоролики с участием известной ученой для обмана пользователей и продажи образовательных продуктов, к которым она не имеет отношения, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского Государственного Университета. Жадан дал несколько советов, как отличить такую копию от реального человека.