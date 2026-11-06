Маски с лица: Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников
Александр Жадан заявил НСН, что мошенники могут использовать угрозы, чтобы получить денежные средства.
Обычно на сгенерированных видео герои могут быть слегка заторможены, что отличает их от реальных людей, также нужно обращать внимание на качество звука и фон, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
Злоумышленники начали использовать созданные нейросетями копии внешности и голоса директора Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяны Черниговской для рекламы товаров и продажи онлайн-курсов. Мошенники генерируют поддельные видеоролики с участием известной ученой для обмана пользователей и продажи образовательных продуктов, к которым она не имеет отношения, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского Государственного Университета. Жадан дал несколько советов, как отличить такую копию от реального человека.
«На самом деле сгенерированные видео создают уже несколько лет, сейчас это выглядит очень реалистично. Все работает в комплексе: и голос корректный, и человеческая анимация. Но обычно на таких видео герои могут быть слегка заторможены, что отличает их от реальных людей. Такие видео зачастую либо плохого качества, либо с низким качеством звука. Надо обращать внимание на детали, как ведет себя персонаж, какой фон. Если вам звонят в режиме реального времени, можно попросить человека покрутиться или потрогать лицо, чтобы проверить, нет ли маски. Чаще всего используются люди публичных людей, еще сегодня особенно распространяются точечные видео людей, которых знает малый круг людей – по работе или семье. Если говорим о целях мошенников, основная цель – это денежные извлечения, а также угрозы личности, когда создаются видео эротического или ненадлежащего характера. Если говорим про запрещенные соцсети, там часто оскорбительный контент блокируется и без жалоб. Что касается российских соцсетей, здесь работает другой принцип: только по жалобам. Я думаю, что в этом случае до суда не дойдет», — рассказал он.
Ранее стало известно, что злоумышленники с помощью дипфейков похитили у россиян около двух млрд рублей.
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