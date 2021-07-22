«Транзит будет». Украину призвали «не истерить» из-за договоренностей по «Северному потоку-2»
Чтобы газовые контракты России с Украиной продлевались, Западу надо перестать поддерживать киевский «фашиствующий режим», сказал НСН Александр Дудчак.
Паника Киева в связи с договоренностями Германии и США по «Северному потоку-2» неуместна, поскольку Россия не откажется от транзита газа через Украину, считают эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Украина и Польша в совместном заявлении осудили отказ США и Германии от попыток остановить достройку трубы, а в «Нафтогазе» выразили уверенность, что после 2024 года страна останется без транзита российского газа.
Политолог Александр Дудчак предложил Вашингтону и Берлину решить транзитные проблемы Украины, перестав поддерживать ее нынешние власти.
«В принципе никто не отказывается от работы с Украиной, если в этом будет необходимость. Истерика совершенно необоснованная. Да, сокращаются объемы транзита, и на следующий год «Газпром» забронировал 40, а не 65 миллиардов кубометров газа, это понятно. Но Россия никогда не действовала исключительно из соображений «отомстить за политические выходки» или на эмоциях. Действия были прагматичными, и себе в убыток «Газпром» что-то делать не будет. С одной стороне, Украине не стоит надеяться на то, что приоритет будет отдан украинской ГТС, с другой стороны - за что боролись, на то и напоролись. По крайней мере, еще на четыре года у них есть по 40 миллиардов, а там будет видно», - сказал в этой связи Дудчак.
Накануне Германия и США раскрыли детали договоренностей по «Северному потоку-2». Вашингтон не будет мешать достройке газопровода, однако у Запада останутся возможности с его помощью политически давить на Россию. При этом Германия обязалась использовать «все возможные рычаги давления», чтобы контракт о транзите российского газа через Украину, завершающийся в 2024 году, был продлен еще на 10 лет. Тем не менее, в Киеве остались недовольны договором.
Дудчак предложил Германии и США неожиданное решение, связанное с продлением Россией контракта на транзит газа через Украину.
«Они могут просто не вмешиваться в события и не мешать украинскому народу решать свою судьбу, не поддерживать тоталитарный, либертарианский, фашиствующий режим на Украине. Таким образом и контракты будут продлеваться, потому что если на Украине придут к власти люди адекватные, которые будут действовать в интересах украинцев и местной экономики, они быстро найдут общий язык и с «Газпромом», и с российским руководством. Для этого надо просто прекратить поддерживать преступный украинский режим и признать свои ошибки, которые были сделаны при подготовке и легитимации госпереворота на Украине», - считает политолог.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему транзит российского газа гарантирован Киеву даже при работающем «Северном потоке-2» и рассказал, в каком объеме.
«В любом случае транзит через Украину сохранится даже после 2024 года, потому что украинская труба снабжает и саму Украину. Газ, который проходит через Украину на Запад, он юридически продается европейскими трейдерами назад на Украину, но физически это тот же самый российский газ. Не будет трубы, и газа не будет на Украине. Это минимум 10-12 миллиардов кубов. Кроме того, труба нужна, чтобы резервировать другие газопроводы, которые время от времени ремонтируются, те же самые «Северные потоки» . Поэтому, я думаю, что от 15 до 25 миллиардов кубов – это тот объем, который будет гарантированно проходить через территорию Украины даже с учетом строительства «Северного потока-2», - пояснил Пикин.
Ранее Украина и Польша выразили недовольство соглашением Германии и США по «Северному потоку-2». Эти страны выступили с совместным заявлением, в котором пообещали работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску этого газопровода.
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