Пушилин: До победы в спецоперации осталось «очень немного»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что до победы РФ в специальной военной операции осталось «очень немного». Об этом он рассказал на просветительском марафоне «Знание. Единство» в Национальном центре «Россия», сообщает ТАСС.

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По его словам, после триумфа Кремля можно будет полноценно подойти к развитию предприятий и новых структурных элементов в экономике. Также глава ДНР пригласил молодых специалистов в регион.

Пушилин подчеркнул, что они крайне нужны в субъекте, а еще пообещал создать для приезжающих все необходимые условия.

До этого полковник запаса, участник спецоперации Тимур Сыртланов назвал главную битву для завершения СВО.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ДНРДенис ПушилинСпецоперация

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