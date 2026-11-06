По его словам, после триумфа Кремля можно будет полноценно подойти к развитию предприятий и новых структурных элементов в экономике. Также глава ДНР пригласил молодых специалистов в регион.



Пушилин подчеркнул, что они крайне нужны в субъекте, а еще пообещал создать для приезжающих все необходимые условия.



До этого полковник запаса, участник спецоперации Тимур Сыртланов назвал главную битву для завершения СВО.

