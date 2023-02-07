Полянский заявил, что матери украинских военнопленных просят Москву не возвращать их Киеву
Матери и жёны украинских военнопленных просят Москву не возвращать их домой, сообщает RT со ссылкой на заявление зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, они боятся, что мужчин снова отправят на фронт. «Доходит до того, что матери и жёны украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — сказал дипломат.
Зампостпреда отметил, что людей используют «как пушечное мясо в битве до последнего украинца».
Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный поделился конфиденциальной информацией о потере 257 тысяч человек с начала спецоперации.
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