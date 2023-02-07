Полянский заявил, что матери украинских военнопленных просят Москву не возвращать их Киеву

Матери и жёны украинских военнопленных просят Москву не возвращать их домой, сообщает RT со ссылкой на заявление зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского.

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По его словам, они боятся, что мужчин снова отправят на фронт. «Доходит до того, что матери и жёны украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — сказал дипломат.

Зампостпреда отметил, что людей используют «как пушечное мясо в битве до последнего украинца».

Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный поделился конфиденциальной информацией о потере 257 тысяч человек с начала спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация
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