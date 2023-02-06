В США заявили, что главком ВСУ Залужный тайно сообщил о потере 257 тысяч человек
Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный поделился конфиденциальной информацией о потере 257 тысяч человек с начала спецоперации, заявил в YouTube-канале бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщают «Известия».
По его словам, Залужный раскрыл масштаб потерь армии Украины во время визита в США в рамках встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином и генералом Марком Милли — председателем Объединенного комитета начальников штабов.
Напомним, в интернете появились кадры с отступлением подразделений Вооруженных сил Украины. «Наше начальство на нас... забило. Говорю как есть. За полчаса четыре «трехсотых» (раненых — прим. НСН) и два «двухсотых (убитых — прим. НСН)», — сказал один из бойцов ВСУ.
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