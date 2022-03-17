Лукашенко: Россия не проиграет в конфликте с Украиной

Он подчеркнул, что в Японии хорошо известно, «чем заканчивается война в случае победы одной из сторон».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с Владимиром Путиным договор, то очень скоро украинскому лидеру придется подписать акт о капитуляции.