Лукашенко: Россия не проиграет в конфликте с Украиной

Россия не проиграет в конфликте с Украиной. Об этом в интервью японскому телеканалу TBS заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Он подчеркнул, что в Японии хорошо известно, «чем заканчивается война в случае победы одной из сторон».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с Владимиром Путиным договор, то очень скоро украинскому лидеру придется подписать акт о капитуляции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияБелоруссияРоссияУкраинаАлександр Лукашенко
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