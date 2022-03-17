Лукашенко: Россия не проиграет в конфликте с Украиной
17 марта 202215:41
Россия не проиграет в конфликте с Украиной. Об этом в интервью японскому телеканалу TBS заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что в Японии хорошо известно, «чем заканчивается война в случае победы одной из сторон».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с Владимиром Путиным договор, то очень скоро украинскому лидеру придется подписать акт о капитуляции.
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17 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru