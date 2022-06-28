СБ ООН проведет срочное заседание по ситуации на Украине
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо дипломата.
«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины"», — указано в документе.
Также в письме Кислица просит генсека ООН Антониу Гутерриша выступить с докладом перед СБ, пишет Газета.ру.
Киев обвиняет Москву в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что российская армия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре, отмечает РЕН ТВ.
Заседание Совбеза ООН должно пройти во вторник в 15:00 (22:00 мск).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- СБ ООН проведет срочное заседание по ситуации на Украине
- Историк: США не отреагировали на планы украинских радикалов убить Зеленского
- Кипр не поддержал запрет о перевозке российской нефти в третьи страны
- Совфед: попытки стран НАТО забрать Калининград приведут к столкновению
- Число аварий с электросамокатами за год выросло на треть
- СМИ: в России могут отменить ещё один налог
- Врач рассказал, как вести себя в жаркую погоду
- При столкновении поезда с автомобилем в США погибли три человека
- Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку
- Украина обвинила Москву в интенсификации ракетных обстрелов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru