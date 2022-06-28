СБ ООН проведет срочное заседание по ситуации на Украине

Медведев: Украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее В Совфеде уверены, что попытки НАТО отторгнуть Калининград от России приведут к военному столкновению Циклон принес во Владивосток сильный дождь В фуре в американском штате Техас обнаружены тела 46 погибших мигрантов Врачи напоминают о том, как вести себя людям в жаркие дни