СБ ООН проведет срочное заседание по ситуации на Украине

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо дипломата.

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«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины"», — указано в документе.

Также в письме Кислица просит генсека ООН Антониу Гутерриша выступить с докладом перед СБ, пишет Газета.ру.

Киев обвиняет Москву в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что российская армия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре, отмечает РЕН ТВ.

Заседание Совбеза ООН должно пройти во вторник в 15:00 (22:00 мск).

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Фото: twitter.com/UN_News
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