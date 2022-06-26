Захарова: Заявления Джонсона по урегулированию вокруг Украины чудовищны

По мнению Захаровой, такое высказывание является лучшим объяснением того, что такое «британский политический юмор». Она назвала подобное заявление «мрачным, неостроумным и очень пошлым».

До этого Мария Захарова отметила, что создание ее собственной песни на английском языке – это часть импортозамещения.