Захарова: Заявления Джонсона по урегулированию вокруг Украины чудовищны
Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по урегулированию ситуации на Украине – чудовищны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине приведут к длительной нестабильности.
По мнению Захаровой, такое высказывание является лучшим объяснением того, что такое «британский политический юмор». Она назвала подобное заявление «мрачным, неостроумным и очень пошлым».
До этого Мария Захарова отметила, что создание ее собственной песни на английском языке – это часть импортозамещения.
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