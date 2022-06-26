Захарова: Заявления Джонсона по урегулированию вокруг Украины чудовищны

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по урегулированию ситуации на Украине – чудовищны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине приведут к длительной нестабильности.

Джонсон допустил давление стран ЕС на Украину

По мнению Захаровой, такое высказывание является лучшим объяснением того, что такое «британский политический юмор». Она назвала подобное заявление «мрачным, неостроумным и очень пошлым».

До этого Мария Захарова отметила, что создание ее собственной песни на английском языке – это часть импортозамещения.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаБорис ДжонсонВеликобританияМИД РФМария Захарова
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