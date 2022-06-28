СМИ: США сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории


Американская администрация сомневается, что Украине удастся вернуть территории, которые перешли под контроль российских военных. Об этом сообщает CNN.

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По данным телеканала, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать возможность изменения отношения Киева к тому, что может называться победой украинской стороны. Кроме того, обсуждается также потенциальное уменьшение государственной территории, пишет RT.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», — заявил неназванный помощник одного из американских конгрессменов.

Ранее бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что европейские лидеры хотят вынудить Киев уступить «значительные территории» Москве. По мнению Ищенко, Европа желает «любой ценой найти некий компромисс» с РФ и принудить Киев заключить мир, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаСША
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