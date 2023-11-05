Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начать переговоры с Россией

«Все это было в начале войны и до войны», — сказал глава государства. Он отметил, что переговоры между украинской и российской сторонами исключены.

До этого NBC News сообщил о стремлении европейских и американских чиновников убедить Киев начать мирные переговоры с Россией. Обсуждается в том числе, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что Украина могла избежать конфликта, отказавшись от части территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

