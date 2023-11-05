Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начать переговоры с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский не подтвердил сообщения о том, что западные страны давят на него, вынуждая начать переговоры с Москвой, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Все это было в начале войны и до войны», — сказал глава государства. Он отметил, что переговоры между украинской и российской сторонами исключены.
До этого NBC News сообщил о стремлении европейских и американских чиновников убедить Киев начать мирные переговоры с Россией. Обсуждается в том числе, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой.
Ранее Трамп заявил, что Украина могла избежать конфликта, отказавшись от части территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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