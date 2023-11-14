Белый дом: сокращаются возможности США по оказанию помощи Украине

Возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи Украине, сокращаются с каждым днем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощник американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

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По его словам, это связано с тем, что Конгресс США не выделяет дополнительных средств на эти цели. При этом пока американские власти поставляют оружие, которое просит Киев.

Отмечается, что для Белого дома «окно возможностей закрывается», однако в американской администрации не могут назвать какой-либо конкретной даты, когда все средства Вашингтона на помощь властям Украины будут израсходованы.

Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, выступают против предоставления Украине военной помощи в размере до 20 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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