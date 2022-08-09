«Непродуманный выпад»: Дипломат оценил заявление Зеленского о выдворении россиян

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже сравнил украинского лидера с Гитлером, а Корчмарь считает, что популистское заявление Зеленского исполнить невозможно.

«Это противоречит всем международным нормам и выглядит кощунственно по отношению к людям. Зеленский предлагает вселенскую гуманитарную катастрофу. Не принято такое в практике. Непродуманный политический выпад. Его может послушаться, допустим, Польша, а больше… да это невозможно. Когда уже нечего предпринимать, сказать, то делаются такие отчаянные попытки.