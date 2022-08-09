«Непродуманный выпад»: Дипломат оценил заявление Зеленского о выдворении россиян

Послушаться Зеленского может только Польша, хотя это противоречит всем международным нормам, сказал НСН экс-генконсул РФ в Гюмри Василий Корчмарь.

Зеленский предложил вселенскую гуманитарную катастрофу, когда попросил выдворить россиян из европейских стран. Подобные предложения свидетельствуют о том, что киевская власть агонизирует – на фронте полный провал, осталась одна демагогия, заявил дипломат Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Зеленский предложил Западу запретить въезд россиянам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже сравнил украинского лидера с Гитлером, а Корчмарь считает, что популистское заявление Зеленского исполнить невозможно.

«Это противоречит всем международным нормам и выглядит кощунственно по отношению к людям. Зеленский предлагает вселенскую гуманитарную катастрофу. Не принято такое в практике. Непродуманный политический выпад. Его может послушаться, допустим, Польша, а больше… да это невозможно. Когда уже нечего предпринимать, сказать, то делаются такие отчаянные попытки.

Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера

Это свидетельствует о том, что киевская власть агонизирует. На фронтах у них полный провал по всем направлениям. Остались демагогия и пропаганда, ложные вбросы о том, что они победят. Такие предложения Зеленского - признак того, что дела у них очень плохи и они хотят, чтобы Запад еще больше обострил отношения с Россией», - сказал Корчмарь.

Ранее западные СМИ сообщили, что россиянам запретили посещать Венсенский замок во Франции. В замке хранятся архивы местного военного ведомства — центра Исторической службы защиты, это и стало причиной запрета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРоссияУкраина
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