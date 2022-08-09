Зеленский предложил Западу запретить въезд россиянам
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада следует запретить всем россиянам въезд на свои территории, пишет The Washington Post.
По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями, так как россияне должны продолжать «жить в своём мире». Зеленский указал на слабость действующих ограничительных мер. По его мнению, они должны включать закрытие границ для российских граждан на год, а также введение полного эмбарго на закупки энергоносителей из России.
Напомним, Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект, предлагающий расширить антироссийские санкции.
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