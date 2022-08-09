Зеленский предложил Западу запретить въезд россиянам

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада следует запретить всем россиянам въезд на свои территории, пишет The Washington Post.

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По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями, так как россияне должны продолжать «жить в своём мире». Зеленский указал на слабость действующих ограничительных мер. По его мнению, они должны включать закрытие границ для российских граждан на год, а также введение полного эмбарго на закупки энергоносителей из России.

Напомним, Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект, предлагающий расширить антироссийские санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииРоссиянеВладимир Зеленский
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