Зеленский предложил Западу запретить въезд россиянам

По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями, так как россияне должны продолжать «жить в своём мире». Зеленский указал на слабость действующих ограничительных мер. По его мнению, они должны включать закрытие границ для российских граждан на год, а также введение полного эмбарго на закупки энергоносителей из России.

Напомним, Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект, предлагающий расширить антироссийские санкции.

