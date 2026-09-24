Белоруссия и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз

Белоруссия и Мальдивы договорились о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства иностранных дел.

Соответствующее соглашение подписали на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке главы МИД двух стран Максим Рыженков и Ирутишам Адам.

«Собеседники выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. В числе перспективных направлений взаимодействия выделили образование, подготовку кадров для медицинской отрасли, сфер туризма и рекреации, а также поставки белорусской продовольственной продукции», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в туризме.

Между тем Россия отменила визовые ограничения для Грузии, напоминает Ura.ru.

