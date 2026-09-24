За полгода не догоним? Когда Россия сможет конкурировать с китайскими ИИ-моделями
Чтобы конкурировать с Китаем в области искусственного интеллекта, России прежде всего не хватает вычислительных устройств, сказал НСН Александр Тимошенко.
Если Россия будет полностью разрабатывать и изготавливать собственные решения в области искусственного интеллекта (ИИ), на то, чтобы догнать Китай, ей потребуется минимум два-три года. Об этом НСН заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Главной причиной отставания российских моделей ИИ от китайских являются неравные условия. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной технологической конференции Сбера «ГигаКонф 2026», сообщает ТАСС. «Сегодня мы видим, что наше отставание, по всем оценкам, от китайских моделей — примерно 6 месяцев», — сказал Греф. Тимошенко усомнился, что догнать китайских конкурентов у России получится за полгода.
«Есть два возможных пути: первый путь — это развитие с точки зрения закупки различных продуктов и использование их в современных системах, второй путь — это разработка и изготовление собственных решений. Реализация второго пути займет значительно больше, чем полгода, потому что сама разработка занимает какое-то время. Под разные задачи нужно использовать разные подходы, разные архитектуры, разные элементы, которые применяются внутри. Кроме того, нужно время на изготовление элементной базы. В лучшем случае только изготовление займет шесть месяцев, а еще требуется тестирование изготовленного оборудования, внедрение в аппаратуру. Если речь идет о собственном производстве, то это можно сделать минимум за два или три года. Знаю, что сейчас строятся дата-центры, но вопрос, используют ли их под задачи ИИ. Если же что-то где-то будет закуплено или уже закуплено, и осталось только реализовать программную часть, которая позволяет правильно взаимодействовать с элементами и ячейками внутри современных систем, поддерживающих ИИ, то в этом случае допускаю, что все можно сделать за полгода», — сказал Тимошенко.
По словам собеседника НСН, прежде всего России не хватает вычислительных устройств.
«В первую очередь, конечно же, у нас дефицит различных вычислительных устройств, в том числе на базе элементов нейросетей, где для вычислений используется специальная архитектура. Это элементы электронной техники, модули, позволяющие производить эти вычисления», — добавил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отстает от лидеров в области развития технологий ИИ, которыми сегодня являются США и Китай.
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