Если Россия будет полностью разрабатывать и изготавливать собственные решения в области искусственного интеллекта (ИИ), на то, чтобы догнать Китай, ей потребуется минимум два-три года. Об этом НСН заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

Главной причиной отставания российских моделей ИИ от китайских являются неравные условия. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной технологической конференции Сбера «ГигаКонф 2026», сообщает ТАСС. «Сегодня мы видим, что наше отставание, по всем оценкам, от китайских моделей — примерно 6 месяцев», — сказал Греф. Тимошенко усомнился, что догнать китайских конкурентов у России получится за полгода.