Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил предложения властей Украины с идеями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Медведев обвинил Запад в желании уничтожить Россию

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян. По словам главы государства, граждане РФ «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», напоминает Газета.ру.

Комментируя заявление Зеленского, Медведев назвал того «главным украинским клоуном», пишет «Свободная пресса».

«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал российский политик.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Адольф ГитлерУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
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