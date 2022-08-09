Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян. По словам главы государства, граждане РФ «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», напоминает Газета.ру.

Комментируя заявление Зеленского, Медведев назвал того «главным украинским клоуном», пишет «Свободная пресса».

«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал российский политик.

