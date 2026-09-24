Кондитеры опровергли рост цен на булки из-за нехватки пальмового масла
Производители совершенно спокойно могут обходиться без пальмового масла, из-за его дефицита никто не паникует, сказал НСН Юрий Кацнельсон.
Дефицит пальмового масла не приведет к резкому росту цен на выпечку — ингредиент используется лишь в слоистых изделиях, кроме того, у него есть заменители. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Хлебобулочные изделия могут подорожать на 30% из-за дефицита пальмового масла, сообщило издание «Московский комсомолец». Отмечается, что в зоне риска пирожки, круассаны, кексы и слойки. Кацнельсон призвал не доверять такой информации.
«Эти цифры вызывают у меня большие сомнения. Мне кажется, не стоит из-за этого поднимать панику. Новости о подорожании хлеба — это фейк, провокация. Кроме того, напомню, что в советское время были другие кондитерские жиры и жировые составляющие, да и сейчас производители не страдают из-за дефицита пальмового масла. Оно идет как один из ингредиентов специальных жиров, которые используются для производства слоистых хлебобулочных изделий. Чтобы слои не слипались, их промазывают специальным жировым продуктом, входящее в него пальмовое масло совершенно безвредно», — сказал Кацнельсон.
Собеседник НСН добавил, что пальмовое масло используется не только в пищевой промышленности, но и в других отраслях.
«Россия его не производит. Его производят Индонезия, Малайзия. Помимо пищевой промышленности, в основном оно используется в технических целях», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что с 2027 года в России начнут контролировать цены на 24 вида продуктов питания, в том числе на некоторые виды мяса, рыбу, молочную продукцию и часть овощей, крупы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Отец хоккеиста «Питтсбурга» Кузьменко погиб после нападения медведя
- В Кремле высказались о возможных перестановках в кабмине
- Страховые пенсии в России в 2027 году будут повышены дважды
- Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом
- Набиуллина: Экономика России растет и генерирует прибыль
- За полгода не догоним? Когда Россия сможет конкурировать с китайскими ИИ-моделями
- Кондитеры опровергли рост цен на булки из-за нехватки пальмового масла
- Австралия расширила антироссийские санкции
- Белоруссия и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз
- СМИ: Шоу Канье Уэста в Петербурге все-таки состоятся