Кондитеры опровергли рост цен на булки из-за нехватки пальмового масла

Производители совершенно спокойно могут обходиться без пальмового масла, из-за его дефицита никто не паникует, сказал НСН Юрий Кацнельсон.

Дефицит пальмового масла не приведет к резкому росту цен на выпечку — ингредиент используется лишь в слоистых изделиях, кроме того, у него есть заменители. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Хлебобулочные изделия могут подорожать на 30% из-за дефицита пальмового масла, сообщило издание «Московский комсомолец». Отмечается, что в зоне риска пирожки, круассаны, кексы и слойки. Кацнельсон призвал не доверять такой информации.

«Эти цифры вызывают у меня большие сомнения. Мне кажется, не стоит из-за этого поднимать панику. Новости о подорожании хлеба — это фейк, провокация. Кроме того, напомню, что в советское время были другие кондитерские жиры и жировые составляющие, да и сейчас производители не страдают из-за дефицита пальмового масла. Оно идет как один из ингредиентов специальных жиров, которые используются для производства слоистых хлебобулочных изделий. Чтобы слои не слипались, их промазывают специальным жировым продуктом, входящее в него пальмовое масло совершенно безвредно», — сказал Кацнельсон.
«Ниже не станут»: Чем обернется мониторинг цен на 24 вида продуктов

Собеседник НСН добавил, что пальмовое масло используется не только в пищевой промышленности, но и в других отраслях.

«Россия его не производит. Его производят Индонезия, Малайзия. Помимо пищевой промышленности, в основном оно используется в технических целях», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 2027 года в России начнут контролировать цены на 24 вида продуктов питания, в том числе на некоторые виды мяса, рыбу, молочную продукцию и часть овощей, крупы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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