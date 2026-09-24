Дефицит пальмового масла не приведет к резкому росту цен на выпечку — ингредиент используется лишь в слоистых изделиях, кроме того, у него есть заменители. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Хлебобулочные изделия могут подорожать на 30% из-за дефицита пальмового масла, сообщило издание «Московский комсомолец». Отмечается, что в зоне риска пирожки, круассаны, кексы и слойки. Кацнельсон призвал не доверять такой информации.

«Эти цифры вызывают у меня большие сомнения. Мне кажется, не стоит из-за этого поднимать панику. Новости о подорожании хлеба — это фейк, провокация. Кроме того, напомню, что в советское время были другие кондитерские жиры и жировые составляющие, да и сейчас производители не страдают из-за дефицита пальмового масла. Оно идет как один из ингредиентов специальных жиров, которые используются для производства слоистых хлебобулочных изделий. Чтобы слои не слипались, их промазывают специальным жировым продуктом, входящее в него пальмовое масло совершенно безвредно», — сказал Кацнельсон.