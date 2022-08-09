СМИ: Россиянам запретили посещать Венсенский замок во Франции

Власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок, расположенный юго-восточнее Парижа. Об этом пишет Agence France-Press.

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Ограничения ввели после начала специальной военной операции России на Украине. По данным агентства, в замке хранятся архивы местного военного ведомства — центра Исторической службы защиты; это и стало причиной запрета.

Как пишет AFP, в конце июля двум россиянкам отказали в посещении Венсенского замка: охрана объекта проверила документы и не пустила женщин с российскими паспортами.

По данным Минобороны Франции, гражданам РФ ограничили доступ к ресурсам военного значения после начала спецоперации на Украине. При этом французские власти могут сделать особые исключения для журналистов, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеФранция
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