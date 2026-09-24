Австралия расширила антироссийские санкции

Австралия расширила санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные австралийского министерства иностранных дел.

В черные списки добавили 33 физических лица и 35 организаций, а также 38 судов.

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Ограничения касаются в том числе бывшего президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова, главы Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили, детских лагерей «Смена», «Орленок» и «Артек». Кроме того, Австралия ввела санкции против общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, центра патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Также в санкционные списки внесли «Банк Точка», «Почта Банк», Банк Синара, банк «АК БАРС», Тульский оружейный завод, НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского, ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), «Арзамасский машиностроительный завод» и другие организации.

Ранее в Евросоюзе решили продлить санкции для 3 тысяч российских физических лиц и организаций на три года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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