По его словам, Вашингтон понимает, что у Киева нет шансов на поле боя. Однако главу государства Джо Байдена это не заботит, так как реальные интересы Америки далеки от победы Украины, а именно — нанести вред России.

Как отметил эксперт, США постараются затянуть конфликт на максимально длительный срок.

Ранее стало известно, что сокращение военной помощи США Киеву и его проигрыш приведут Украину к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

