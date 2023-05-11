Подполковник армии США: Вашингтон как можно дольше затянет конфликт на Украине

Главная цель американских властей в противостоянии Киева с Москвой заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис.

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По его словам, Вашингтон понимает, что у Киева нет шансов на поле боя. Однако главу государства Джо Байдена это не заботит, так как реальные интересы Америки далеки от победы Украины, а именно — нанести вред России.

Как отметил эксперт, США постараются затянуть конфликт на максимально длительный срок.

Ранее стало известно, что сокращение военной помощи США Киеву и его проигрыш приведут Украину к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША

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