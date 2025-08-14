В Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки дрона

Экстренные службы ликвидировали возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в администрации региона. К 19:30 14 августа открытое горение было ликвидировано, а в 20:13 пожар потушен полностью.

Разлив и возгорание нефтепродуктов произошли из-за падения обломков беспилотника. Сообщение о пожаре поступило в 03:39. По словам губернатора Андрея Бочарова, пострадавших нет, отмечает издание «Профиль».

Обломки беспилотника упали на жилой дом в Волгограде

В ночь на 14 августа над Волгоградской областью силы ПВО сбили девять беспилотников.

Всего за тот же период над территорией России было уничтожено 44 дрона, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
