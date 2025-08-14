Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся на мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине при участии президентов России и Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, первая встреча с Владимиром Путиным уже запланирована, однако более значимой он считает вторую — в формате «Путин, Зеленский, Трамп» с возможным участием некоторых европейских лидеров. Окончательное решение об их приглашении пока не принято, отмечает «Свободная пресса».