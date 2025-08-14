Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся на мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине при участии президентов России и Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, первая встреча с Владимиром Путиным уже запланирована, однако более значимой он считает вторую — в формате «Путин, Зеленский, Трамп» с возможным участием некоторых европейских лидеров. Окончательное решение об их приглашении пока не принято, отмечает «Свободная пресса».

Трамп допустил участие европейских лидеров во второй встрече по Украине

«Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что намерен «посмотреть, что будет», и выразил надежду на успешный исход будущих переговоров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры