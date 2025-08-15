Черные следы на ногах: Тайские курорты залиты мазутом

Его обнаружили на западном побережье. Мазут мог появиться в результате протечки нефтеналивных установок при заполнении танкера в Андаманском море. Ситуацию взял под контроль таиландский Морской департамент Таиланда.

Туристы заявили, что впервые увидели мазут две недели назад. По их словам, во время прогулки по берегу грязь сложно заметить, но дома все обнаруживают на ногах черные масляные следы, которые практически не смываются.

Подобная ситуация наблюдалась в августе 2023 года — тогда загрязнению подверглось более 100 км побережья Андаманского моря.

Ранее экологи назвали сроки очищения пляжей Анапы от мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

