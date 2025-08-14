Telegram с 2021 года оштрафовали более чем на 143 миллионов рублей
- Telegram с 2021 года оштрафовали более чем на 143 миллионов рублей
- Экс-тренер «Спартака» не верит в высокие результаты «Динамо» в этом сезоне
- Трамп допустил участие европейских лидеров во второй встрече по Украине
- Россиянам объяснили, чем микросериалы длиной в 5-10 минут лучше кино
- В Камышине убит федеральный судья, следствие проверяет версию о ревности
- Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в груди
- В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами
- В ГД попросили сохранить звонки в иностранных мессенджерах
- Учеба на МАXимум: Учителя подтвердили требование скачивать мессенджер MAX
- При атаке дрона в Белгородской области ранен 12-летний ребенок
