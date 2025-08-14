Трамп допустил участие европейских лидеров во второй встрече по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает приглашения европейских лидеров на вторую встречу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сначала он проведёт переговоры с Владимиром Путиным, а затем планирует более важную встречу в формате «Путин — Зеленский — Трамп». Приглашение европейских лидеров, подчеркнул он, остаётся возможным, но окончательное решение пока не принято.