Трамп допустил участие европейских лидеров во второй встрече по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает приглашения европейских лидеров на вторую встречу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сначала он проведёт переговоры с Владимиром Путиным, а затем планирует более важную встречу в формате «Путин — Зеленский — Трамп». Приглашение европейских лидеров, подчеркнул он, остаётся возможным, но окончательное решение пока не принято.

Американский лидер выразил уверенность, что президенты России и Украины смогут достичь мирного соглашения.

Он также отметил, что вопросы, связанные с редкоземельными металлами, отходят на второй план по сравнению с задачей прекращения конфликта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
