Трамп допустил участие европейских лидеров во второй встрече по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает приглашения европейских лидеров на вторую встречу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
По словам Трампа, сначала он проведёт переговоры с Владимиром Путиным, а затем планирует более важную встречу в формате «Путин — Зеленский — Трамп». Приглашение европейских лидеров, подчеркнул он, остаётся возможным, но окончательное решение пока не принято.
Американский лидер выразил уверенность, что президенты России и Украины смогут достичь мирного соглашения.
Он также отметил, что вопросы, связанные с редкоземельными металлами, отходят на второй план по сравнению с задачей прекращения конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп допустил участие европейских лидеров во второй встрече по Украине
- Россиянам объяснили, чем микросериалы длиной в 5-10 минут лучше кино
- В Камышине убит федеральный судья, следствие проверяет версию о ревности
- Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в груди
- В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами
- В ГД попросили сохранить звонки в иностранных мессенджерах
- Учеба на МАXимум: Учителя подтвердили требование скачивать мессенджер MAX
- При атаке дрона в Белгородской области ранен 12-летний ребенок
- От криминальной комедии до Болливуда: Чем удивил кинофестиваль «Окно в Европу»
- В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru